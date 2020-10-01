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【英國疫情】日增7千多宗確診 英格蘭東北部收緊限聚令

環球社會熱點 17:32 2020/10/01

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【英國疫情】英格蘭東北部頒更嚴格限聚令 違者可罰逾6萬

英國疫情持續，英國單日新增逾7千人感染新冠肺炎。其中，英格蘭東北部疫情嚴重，政府決定採取更嚴格的限聚令，包括限制民眾不能與其他家庭在室內聚會，多次干犯此條例者，最高可被罰款6,400英鎊（約63,616港元）。

英格蘭東北部確診急增，感染率增至每10萬人中就有逾100人染疫，為英格蘭整體平均的兩倍。

英國32間大學爆疫 大學生或需留校隔離至聖誕 【下一頁】

英國據報擬全面封鎖倫敦 食肆酒吧關閉2周 【下一頁】

英國衞生大臣夏國賢（Matt Hancock）日前指，政府決定採取進一步的防疫措施，包括實施更嚴格的限聚令，限制民眾不能與其他家庭在室內聚會，此前僅建議民眾不應在室內聚會。

受影響地區包括達拉謨（Durham）、紐卡素（Newcastle）、新特蘭（Sunderland）、蓋茨黑德（Gateshead）等地。

美國中西部疫情升溫 多州檢測陽性比率達25% 【下一頁】

醫生籲兒童打流感疫苗 僅3分1家長有興趣 【下一頁】

另外，英國累計約40間大學出現確診個案。對於早前有報道指，英國大學生或需留校隔離至聖誕，首相約翰遜發言人指，大學生可在聖誕假期回家。

對於大學應否退回學費，約翰遜發言人則指，每間大學可自由作決定。

責任編輯：鄧燕君

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