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【阿里巴巴9988】投資者日宣布好消息 大和予阿里「買入」評級

股樓投資 12:29 2020/09/29

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再有大行看好阿里巴巴(09988)。大和發表報告指，阿里巴巴在投資者日表示，預計集團將從新冠肺炎大流行中，在to－C 和 to －Ｂ電商市場受益。另外，阿里的新變現工具將為客戶管理業務帶來更多的收入增長空間。該行予其「買入」評級，美股目標價300美元。阿里中午收報268.4元，上升1.9%。　

【騰訊700】晶泰科技獲騰訊加碼 創AI藥物研發公司融資紀錄   詳情請看【下一頁】　

【國泰航空293】國泰反彈3% CEO指人手過剩不可長久燒錢 詳情請看【下一頁】　

大和指，淘寶、天貓總裁蔣凡於會議上表示，淘寶推出新的變現工具如「超級推薦」、「超級直播」、「超級視頻」、「超級互動」和「中小企廣告」等，並已佔2021財年首季客戶管理收入的20％。　　

該行又指，阿里看到在較落後的城市巨大的用戶增長潛力，或可滲透到超過7.42億的年度活躍客戶；在2019年７月至2020年７月進行首次購買的消費者的平均年消費額為3000元人民幣，採購數量一直在穩定增長，疫情大流行引發了商家對數字化的迫切需求，上半年新開了700萬家淘寶店；而8月淘寶的網站成交金額（ＧＭＶ）已恢復至按年20％增長。

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撰文 : 李尚毅

阿里巴巴－SW（09988） 經濟

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