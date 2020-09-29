【新冠疫苗】富蘭克林鄧普頓：廣泛接種疫苗料要待2021年後　大流行時間或更長

▲ 目前約有180隻新冠疫苗處於不同研發階段。

新冠肺炎疫情在環球大流行，新一波疫情或在秋冬季爆發，各國加緊研發疫苗應對。根據富蘭克林鄧普頓投資資料，目現約有180隻新冠疫苗處於不同研發階段。不過，該行認為，藥企明年製造的疫苗主要是用來滿足已簽的政府合約，要更廣泛地接種疫苗可能要等到2021年之後，料人們承受疫情大流行的時間會更長。

富蘭克林股票團隊研究分析師兼投資組合經理Wendy Lam指出，目前約有180隻新冠疫苗處於不同研發階段，大部分處於臨床前階段。她指出，目前大部分疫苗由經驗有限的新公司如Moderna、BioNTech等利用新技術研發。她又指，明年藥企製造的疫苗主要會用來滿足已簽的政府合約，全球要更廣泛地接種疫苗可能要等待2022年、2023年，料疫情大流行的時間會更長。

富蘭克林股票團隊股票研究總監Evan McCulloch表示，美國生物科技行業發展成熟，歐洲相對上有少許落後，對亞洲區來說，行業處於新發展階段，該行在區內覆蓋不多。對於目前行業估值，他坦言個別公司已充分估值，選擇目標時會考慮貼現現金流（Discounted Cash Flow） 。他又指，藥價受壓是行業未來較大的潛在風險因素。

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編輯：吳敏芳