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【Starbucks優惠】香港星巴克20週年　今日20元享指定飲品

理財智慧 12:13 2020/09/29

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香港星巴克20週年，早前推出「Happy Tuesday 手調飲品優惠」，來到最後一個周二，今日（29日）同樣能以20元享指定飲品。

【精明消費】減少現鈔接觸 AlipayHK通行全港逾100間街市【下一頁

【著數優惠】中秋佳節送禮 AEON最新優惠一覽【下一頁

優惠飲品包括：

  • 中杯裝豆奶芝麻咖啡
  • 中杯特濃咖啡鮮奶
  • 中杯特濃咖啡鮮奶抹茶
  • 中杯熱情芒果二重奏星冰樂

優惠的購買次數不限，但數量有限，售完即止。適用於香港及澳門星巴克分店，香港迪士尼樂園和太古廣場 106 號分店除外。

另要留意優惠不適用於 Mobile Order & Pay、星星送、外賣速遞服務及電話訂購。

 

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責任編輯：楊子瑩

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