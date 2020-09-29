【Starbucks優惠】香港星巴克20週年　今日20元享指定飲品

香港星巴克20週年，早前推出「Happy Tuesday 手調飲品優惠」，來到最後一個周二，今日（29日）同樣能以20元享指定飲品。

【精明消費】減少現鈔接觸 AlipayHK通行全港逾100間街市【下一頁】

【著數優惠】中秋佳節送禮 AEON最新優惠一覽【下一頁】

優惠飲品包括：

中杯裝豆奶芝麻咖啡

中杯特濃咖啡鮮奶

中杯特濃咖啡鮮奶抹茶

中杯熱情芒果二重奏星冰樂

優惠的購買次數不限，但數量有限，售完即止。適用於香港及澳門星巴克分店，香港迪士尼樂園和太古廣場 106 號分店除外。

另要留意優惠不適用於 Mobile Order & Pay、星星送、外賣速遞服務及電話訂購。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：楊子瑩