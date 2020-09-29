國企增量資產上市或逾10萬億

國企作為具有系統重要性的經濟主體，其改革是貫穿整個改革開放歷程的核心議題，通過建立市場、創造經濟主體、引入競爭、重塑激勵機制，不僅釋放了中國經濟增長的內生潛在動能，也改善了資源配置效率，推動了要素的有效流動。筆者認為，在中國經濟逐步形成雙循環新格局的背景下，資本市場在國企混改中將大有作為。

資產證券化有助於優化企業經營效率，當前推動地方國企上市仍存較大潛在空間。經我們測算，2019年底國企資產證券化率僅為21.3%，其中地方國企的資產證券化率僅為13.7%，明顯落後於央企（約33.5%）和非國企（約15.4%）。從整體比較看，資產證券化對於提升國企效益、優化其債務結構有積極的意義。一方面，上市央企和地方國企的總負債佔比低於其總資產佔比，突顯出直接融資對於間接融資的替代作用。另一方面，上市央企和地方國企的利潤總額佔比均大幅超過其資產、負債比重，體現出其經營效益遠高於非上市國企。在此背景下，國企混改有望通過股權結構優化促進企業治理結構改善、企業活力和競爭力增強，資產證券化和股權激勵也會引致國企改革與資本市場良性互動，進而促進存量國有資產保值增值。

服務業等領域國企資產證券化率較低，行業視角下增量資產上市規模或逾10萬億。近期，隨着《國企改革三年行動方案（2020-2022年）》審議通過並將正式發布，更大規模的混改有望全面加速推進。基於對分行業上市公司微觀數據與國企資產分布宏觀數據的整合與匹配，我們可以從具體行業層面對未來國企資產證券化的提升方向進行定量前瞻。綜合統計局和證監會的行業分類，剔除綜合類企業，我們對中國14類非金融行業當前的資產證券化率進行了比較分析。如果採用分行業國企資產證券化率和國企佔上市企業資產比重作為主要的衡量依據，可以發現，兩項指標均低於整體基準的行業為社會服務業、批發零售餐飲業、科學研究和技術服務業、教育衛生文化體育業、交通運輸倉儲業、農林牧漁業、地質勘查及水利業。根據測算，如果上述行業達到當前國企整體的資產證券化率水平，新增上市資產將為約11.1萬億。