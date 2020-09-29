【蝕讓再現】城中駅辣稅盤　兩年蝕209萬

疫情緩和，樓市交投氣氛好轉，惟經濟前景未明，部分業主因財務需要，不惜蝕讓賣樓套現，終致近日連錄蝕讓成交。

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中原伍錦基說，將軍澳城中駅10座高層D室，實用面積513平方呎，原開價930萬元，終減價110萬元，以820萬元易手，實用呎價15,984元。他續說，原業主於2018年以897萬元買入單位，換言之，帳面已蝕77萬元。雪上加霜的是，由於禁售期未過，需付額外印花稅，即82萬元，料扣除後，帳面蝕159萬元，若連其他洗費計，料蝕約210萬元。

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事實上，將軍澳一個多月內連錄辣招盤蝕讓成交，舉例說，日出康城晉海3A座中層C室，實用面積491平方呎，上月底以850萬元易手，資料顯示，原業主於2018年以903.2萬買入單位，換言之，帳面蝕53.2萬元，由於禁售期未過，需付額外印花稅，若連其他洗費計，料蝕約282萬元。

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