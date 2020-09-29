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【第四季展望】第四季　要留意的10隻股票(下)

股樓投資 15:16 2020/09/29

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在上一篇「第四季需關注股票糸列」文章，率先推介了五隻股票，看好理由主要建基於第四季有機會出現的四大現象，包括本地零售業繼續復甦、預防第四波疫情爆發，iPhone 12有機會推出，以及國際金價藉超低息及政治因素更上一層樓。除了上篇提及的潛在情景，第四季仍有下列其他趨勢可以留意，並從中發掘另外5隻相對值博的股份。

【第四季展望】第四季　要留意的10隻股票(上)  詳情請看【下一頁

【小米1810】換機需求提供增長 中信證券看好小米再升三成  詳情請看【下一頁

首先，隨著內地疫情逐漸受控，消費市道逐漸重回升軌。早前被疫情影響營運的消費相關股具備復甦潛質。與此同時，網上消費漸成民眾的日常習慣，增長勢頭今年內料持續。大行星展指出，現時市場共識電商是下半年增長最快的其中一個子板塊，下半年增長料達46%，皆因電商平台加速向低綫城市滲透，同時電子消費品、雜貨驅動網購復甦。

其次，內地期積極推出政策扶持新能源行業發展。國家能源局早前發布，《關於建立健全清潔能源消納長效機制的指導意見（徵求意見稿）》，經測算今年全國風電、光伏發電合計新增消納能力8510萬千瓦。風電、太陽能及燃氣等股份都值得趁現時部署。

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本港金融市場方面，則有兩大事件可以留意。第一就是，第四季有機會有更多大型中概股到港上市，有利交投氣氛的同時也推動一眾券商股的業績。第二，港交所(00388)日前亦指，正考慮把今年備受關注的生物科技股，納入港股通。高市值且本身在內地擁有一定知名度的生物科技股，未來吸引北水的機會大增下，有望再次起動。

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撰文 : 李尚毅

康希諾生物－B（06185） 百勝中國－S（09987） 香港交易所（00388） 信義能源控股（03868） 京東集團—SW（09618） 經濟

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