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【港股追蹤】傳滙豐將出售法國零售銀行業務　作價僅為象徵式1歐元

股樓投資 11:57 2020/09/29

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《路透社》引述消息人士報道，美國私人股權投資公司Cerberus及另一間投資公司希望以象徵式1歐元，收購滙豐(00005) 的法國零售銀行業務，並要求滙豐向該業務注資至少5億歐元來重組資本。

【滙豐控股5】滙豐勁彈9%重上30元 確認見底抑或打開最後逃生門?  【下一頁

據悉，交易談判已進入最後階段，由於該業務需要進行大規模重組以及與當地監管機構進行複雜的談判，故較難吸引買家。

消息人士稱，雖然滙豐希望在年底之前達成協議，但由於監管要求以及有可能進行大規模裁員，交易不太能在年底前完成。

滙豐今早股價曾再升2%，不過其後升幅全銷。

早在今年初已有報道指，滙豐有意出售法國零售銀行業務，而法國興業銀行及法國郵政銀行均為潛在買家。惟該時傳出作價為介乎零至5,000萬歐元。

 

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