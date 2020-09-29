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【小米1810】換機需求提供增長 中信證券看好小米再升三成

股樓投資 13:06 2020/09/29

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中信証券發表研究報告，上調小米（01810）目標價至27元，並維持「買入」評級。小米中午報20.35元，升0.7%，現價較目標價有逾三成的上升空間。

【第四季展望】第四季　要留意的10隻股票(上) 詳情請看[下一頁]

報告指，「手機+AloT」的戰略和經營落地將持續為集團帶來優勢。雖然公司今年業績受到疫情影響，但看好2021年之後的收入，及盈利增長，相信未來的成長具有較強確定性。

【騰訊700】晶泰科技獲騰訊加碼 創AI藥物研發公司融資紀錄 詳情請看［下一頁

報告續指，雖然近來小米隨到港股及美國科技股回調及減持的壓力，都影響到市場的信心，但股價回調將帶來配置的機會。該行認為，小米有望在明年晉身全球第二或第三的智能手機製造商。5G帶來的換機需求及行業競爭格局變化將驅動小米的增長。而應用AIoT技術的產品亦持續放量，將驅動互網收入和盈利能力提升。

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撰文 : 趙家盈

小米集團－W（01810） 經濟

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