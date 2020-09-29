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【美國大選】曾揶揄低收入國民不交稅 特朗普：我賺很多錢交很多稅

環球政治 11:18 2020/09/29

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【美國大選】曾揶揄低收入國民不交稅 特朗普：我賺很多錢交很多稅

美國大選11月3日舉行，選舉在即，總統特朗普（Donald Trump）被揭近10多年來近乎未交過稅，旋即有美國傳媒翻舊帳，指特朗普過去曾指摘部分收入較低的美國人不交稅，並信誓旦旦強調自己交了很多稅，對此感自豪。

【美國大選】美企避稅司空見慣 紐時、Amazon、巴郡統統有份

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美國傳媒翻查特朗普過往有關稅務的言論，指特朗普在2011年接受保守派電台訪問，期間揶揄低收入美國人不交稅。特朗普稱：「令人驚訝的是，一半國民不交稅，是零。就算收入不高，都應交些稅。」（The amazing thing is that half of the country is paying nothing. Zero. And even if you don't make a lot, you should have to pay something.）

當時正值佔領華爾街行動如火如荼，不少示威者指摘美國最富有的1%人不交稅，電台主持稱特朗普肯定是最富有的1%，順勢追問特朗普稅務情況。

特朗普斬釘截鐵表示自己有交稅，他稱：「我交很多稅，我剛剛簽了一張很大額的支票，用來交稅，我確實有交稅。我交很多稅，你知道的，注意，我不介意（交稅），我對交稅感自豪，若我應該付款，我會付款。」（I pay a lot of tax. I just signed a big fat check recently for a lot of tax. I paid literally, I paid a lot of tax and you know, look, I don't mind. I'm proud to pay it up. If I owe it, I pay it.）

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特朗普2011年出版的書《Time to Get Tough: Make America Great Again!》一再強調，自己賺很多錢，交很多稅。他並指摘收入靠後的一半美國人（bottom half of Americans）不交稅，更稱這是聯邦政府開支增加如此危險的原因，因部分人欠缺承擔。

惟據《紐約時報》的最新報道，特朗普稱自己交很多稅的講法與事實不符，相關紀錄顯示特朗普近10多年來，因旗下特朗普集團虧損嚴重，近乎未交過稅，指摘低收入國民不交稅的言論，顯得自打咀巴。特朗普強調《紐時》報道是假新聞，但未有提出證據，亦不願公開納稅紀錄證明自己清白。

責任編輯：林建忠

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