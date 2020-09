▲ 【美國大選】曾揶揄低收入國民不交稅 特朗普:我賺很多錢交很多稅

美國大選11月3日舉行,選舉在即,總統特朗普(Donald Trump)被揭近10多年來近乎未交過稅,旋即有美國傳媒翻舊帳,指特朗普過去曾指摘部分收入較低的美國人不交稅,並信誓旦旦強調自己交了很多稅,對此感自豪。

美國傳媒翻查特朗普過往有關稅務的言論,指特朗普在2011年接受保守派電台訪問,期間揶揄低收入美國人不交稅。特朗普稱:「令人驚訝的是,一半國民不交稅,是零。就算收入不高,都應交些稅。」(The amazing thing is that half of the country is paying nothing. Zero. And even if you don't make a lot, you should have to pay something.)

當時正值佔領華爾街行動如火如荼,不少示威者指摘美國最富有的1%人不交稅,電台主持稱特朗普肯定是最富有的1%,順勢追問特朗普稅務情況。

特朗普斬釘截鐵表示自己有交稅,他稱:「我交很多稅,我剛剛簽了一張很大額的支票,用來交稅,我確實有交稅。我交很多稅,你知道的,注意,我不介意(交稅),我對交稅感自豪,若我應該付款,我會付款。」(I pay a lot of tax. I just signed a big fat check recently for a lot of tax. I paid literally, I paid a lot of tax and you know, look, I don't mind. I'm proud to pay it up. If I owe it, I pay it.)

特朗普2011年出版的書《Time to Get Tough: Make America Great Again!》一再強調,自己賺很多錢,交很多稅。他並指摘收入靠後的一半美國人(bottom half of Americans)不交稅,更稱這是聯邦政府開支增加如此危險的原因,因部分人欠缺承擔。

惟據《紐約時報》的最新報道,特朗普稱自己交很多稅的講法與事實不符,相關紀錄顯示特朗普近10多年來,因旗下特朗普集團虧損嚴重,近乎未交過稅,指摘低收入國民不交稅的言論,顯得自打咀巴。特朗普強調《紐時》報道是假新聞,但未有提出證據,亦不願公開納稅紀錄證明自己清白。

