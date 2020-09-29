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【美國大選】《華郵》表態撐拜登：品格及資歷勝任總統

環球政治 11:37 2020/09/29

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【美國大選】《華郵》表態撐拜登：品格及資歷勝任總統

美國大選11月3日舉行，在美國大選總統辯論前夕，美國傳統報章《華盛頓郵報》發表社論，支持民主黨的拜登入主白宮。《華郵》批評現任總統特朗普，是近代最差的總統，令很多選民為了逐特朗普出白宮，願意投票給特朗普以外的任何一位候選人。不過，《華郵》又強調，拜登品格及資歷方面，都有能力擔任美國總統。

《華郵》周一的社論以「華盛頓郵報支持拜登當總統」（Washington Post endorses Joe Biden for president）為題，表態支持民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）。

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《華郵》指，為了把近代最差的總統特朗普趕出白宮，很多選民願意投票給任何一位候選人，但所幸的是，選民不需要為此而降低標準，因拜登無論在品格或資歷方面，都有能力帶領美國，面對未來4年挑戰。

《華郵》又指，特朗普的「壞榜樣」，反映作為總統需要體面、具同理心及尊重別人的重要性，而拜登則具備每一個特質。除此之外，拜登亦堅韌、富管理經驗及有良好的判斷力。

《華郵》又認為，美國現時的經濟情況，與2009年奧巴馬（Barack Obama）與拜登擔任正副總統時相約。《華郵》指出，奧巴馬當時信任拜登能夠執行復蘇方案，並拯救美國汽車產業與整體經濟。

責任編輯：林嘉莉

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