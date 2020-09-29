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【樓市熱話】急急腳借九成按揭上車？　網民：發覺最近很多90後置業

環球政經 11:45 2020/09/29

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樓市是港人關心的一環，有網民出帖指，發現身邊很多90後都置業，而且主要是找不用大裝修的單位，借盡九成按揭上車，不知他們的決定是好是壞。不過，他又指，所指的90後，是有穩定且偏高收入的，例如老師、醫護、主任級公務員。

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網民隨即回應指，出帖者所指的職業基本上全部都會上車，「輕鬆就已經5萬至8萬一個月，咁梗係買樓啦，而佢哋就係現時樓市嘅持份者、參與者。」有網民表示同意：「搵兩三萬一條友又無家人幫真心唔係依家買樓，通常家人都會幫手一齊上會或者出大舊啲首期。」

有網民就表示羨慕，她指與丈夫就沒有那麼好彩，上車時還沒有放寬按揭，只能以八成按揭買大單位。有人則認為，若年輕人有能力自己供樓是好事。

有人詳細分析：「做得以上工種，人工唔低，公居屋無份，關愛基金無份，稅又交得多。自己儲到錢，又想搬出去住，又唔怕跌，買咗都係佢地自己事，仲可以扣下稅。供得起自然趁後生上。先唔講佢地份工穩定，就算變負資產，後生仔輸得亦捱得起。」

 

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責任編輯：楊子瑩

 
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