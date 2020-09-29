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【石Sir午市閒談】滙豐、吉利、建行、神華、平保及國壽最新部署（立即觀看）

即市財經 12:59 2020/09/29

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恒生指數半日跌57點，中午收報23418點。期指應如何部署？今日焦點股有滙豐控股 （00005） 、吉利汽車 （00175） 、建設銀行 （00939） 、中國神華 （01088） 、中國平安 （02318） 及中國人壽 （02628） ，詳情請待《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉為你分析。

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香港股票 恒生指數 石鏡泉 中國人壽（02628） 建設銀行（00939） 吉利汽車（00175） 中國神華（01088） 中國平安（02318） 滙豐控股（00005） 香港經濟日報

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