▲ 人民幣強勢或未能持續

人民幣近一個月表現受關注，在其他主要貨幣貶值之際，人民幣兌美元升值約2%。但從5月中旬以來的走勢看，人民幣只是在追趕早前落後的走勢，而人民幣走勢現在或面臨降溫。

當VIX指數所衡量的風險較低或正在下降，中國相對較快的經濟增長和較高的殖利率將成為決定人民幣匯率的更主要因素，因此人民幣通常會表現更好。彭博經濟研究分析表明，支持人民幣匯率強勢的因素或無法維持。

我們基於期權價格等市場指標、衡量人民幣壓力的每日指標並沒有指向單向走勢。考慮到中國企業8月份對美元的需求大於人民幣需求。

全球疫情最近反彈，而且中美緊張關係或會加劇，有機會開始破壞支持人民幣匯率的有利條件。

人民幣追趕早前落後走勢

過去一個月，人民幣兌美元匯率領先全球主要貨幣，錄得2%升幅與DXY指數 （反映一籃子六種主要貨幣兌美元的表現） 所反映的其他貨幣疲弱走勢形成鮮明對比。

在過去數周，中美緊張局勢相對沒有出現太大變化，令投資者可以專注於中國經濟的基本面，以及相對於美國的更高利率水平。中國或是2020年唯一實現正增長的主要經濟體。8月活動數據較預期強再次意味中國在解除封鎖措施後持續復甦。

即使最近表現強勢，但一定程度上人民幣只是追趕之前落後走勢。自美元在5月中旬達到峰值以來，美元對六種主要貨幣走勢的DXY指數升幅近7%，而即使過去一個月的大幅升幅，人民幣亦僅錄得4%左右升幅。

另一方面，在現匯市場上，企業購買的美元數量小於賣出的美元數量，令赤字從7月錄得的25億美元擴大至38億美元。

企業所賣出美元占美元收入的比率從7月的64.2%降至62.1%，表明中國企業將美元收入轉換為人民幣的意願降低。企業購買美元用於支付的比例亦有所上升。

中國經濟基本面或被忽略

展望未來，中國有利的經濟基本面和利差應繼續可為人民幣提供支撐。惟如果疫情惡化，加上地緣政治風險再度加劇，投資者注意力或會迅速由經濟基本面上轉移，對人民幣造成負面影響。

同時，疫情趨勢惡化美國和歐洲確診病例迅速上升。最近VIX指數錄得的升幅或意味著投資者情緒脆弱，而不確定性傾向削弱對風險資產包括人民幣的需求。

中美緊張關係未見明朗，在美國大選前或尤其充滿挑戰，期權市場一向反映投資者謹慎情緒，可能值得市場密切關注。