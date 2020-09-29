Microsoft舉辦年度大會　敲定加大在港業務投資

▲ 科企微軟（Microsoft）表示，將在本港加大投資，助本港企業提升業務靈活性及抗逆力，加速數碼轉型。

本港新冠肺炎疫情持續多月，企業為在逆境求存，走上數碼科技幾乎是必經之路。友邦（AIA）與牛奶公司分享，疫情加速兩企數碼轉型過程，分別建立與加強數碼平台服務，便利保險業、零售業與客戶互動，同時提高營運效率。而科企微軟（Microsoft）表示，將在本港加大投資，助本港企業提升業務靈活性及抗逆力，加速數碼轉型。

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AIA數碼平台 完成保險申請

隨着遙距工作成為疫情期間的職場新常態，企業着手減省成本之餘，亦為把握疫後的市場機遇做好復甦準備。日前微軟於綫上舉辦Envision Forum年度大會，旨在探討如何利用科技支援本港企業發展。

AIA在活動上分享，早於5年前開始建立數碼平台，支援從業員與客戶保持聯繫，以了解他們的需求、背景及財務計劃或保障目標。疫情期間，AIA成功獲得香港保險業監管局的支持和批准，可直接透過數碼平台完成保險申請程序。在申請過程中，客戶毋須經過面對面及身體接觸，並接納電子簽署模式，相當方便。

AIA香港及澳門營業總經理詹振聲透露，在疫情期間，高達40%的銷售額是來自電子銷售平台，並強調未來公司將研發更多技術，例如財務需求分析、技術數碼分析等，以支援從業員進行客戶關係管理，提升客戶的信任度及數據私隱度。

而牛奶公司資訊科技總監Kwang Chin Eu表示，集團自2018年起開始計劃轉型，透過整合數據平台，了解全亞洲客戶的需求和喜好。受疫情影響，其計劃多年的綫上綫下互動平台，被縮短至幾個月內完成，不但加快新加坡及香港的電子商務渠道，更有助提高定單營運、加強供應鏈運作，確保貨架庫存量。

牛奶公司推跨市場電商平台 增顧客忠誠度

此外，牛奶公司亦於近期推出一個全面整合的跨市場電子商務平台「yuu」，覆蓋集團旗下超過10個品牌，目的在於提升其顧客的忠誠度，實現可持續收益。

除了零售、金融行業外，最直接受到疫情衝擊莫過於醫療保健行業。香港中文大學醫院執行董事及行政總裁馮康在大會上分享，在疫情期間調整其醫療服務，以及利用可穿戴式物聯網（IoT）裝置持續監控。

而微軟已為醫健行業構建具有FHIR API的雲端，將病歷數據連接分析，有助改善患者體驗。此外，即將於下月正式面世的Hololens 2，可透過虛擬實境（VR）技術，並結合高速的5G技術，在手術前扮演模擬操作的角色，進一步加速醫療科技的應用。

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▲ Microsoft香港及澳門區總經理陳珊珊表示，該企一直以來利用AI、大數據以及雲端技術，提升遙距團隊生產力。（微軟圖片）

Microsoft香港及澳門區總經理陳珊珊表示，該企一直以來都利用人工智能（AI）、大數據以及雲端技術，提升遙距團隊生產力。她指出，Microsoft將於明年下旬在港開設新的Azure可用性區域，並增加在本港的業務投資。新設立的Azure可用性區域將配合現有的3個香港數據中心，提供更強大的運算能力，協助大小企業推動本地業務增長、激發技術創新，增加其業務的抗逆力和可用性。

記者：施雯雯