【太空互聯網】SpaceX首個上市項目將至？　Elon Musk指Starlink有望數年內上市　聲稱優先照顧散戶

▲ Elon Musk指太空互聯網企茶Starlink有望數年內上市。

電動車公司Tesla創辦人Elon Musk除了Tesla外，另外亦創辦了太空科技公司SpaceX。Elon Musk在自己的Twitter上提及，計劃在未來幾年內，當收入增長平穩且可預測時（revenue growth is smooth and predictatble），便會把SpaceX的空間互聯網企業Starlink上市。

根據外國傳媒報導，SpaceX的領導層之前曾提及有關的想法，公司主席Gwynne Shotwell於今年2月曾對投資者提及Starlink是合適上市的項目，不過1個月後Elon Musk反對有關計劃，認為Space X不應把焦點放到Starlink 上市的事宜，而是想辦法令Starlink不要破產。

同時，Elon Musk又提到他是散戶的忠實粉絲，會把散戶的利益放到最高。

Starlink是SpaceX負責構建太空互聯網的企業，透過人造衛星，把網絡覆蓋全球。Starlink計劃需要11,943個低空地球軌道（low Earth orbit）的人造衛星，現時，SpaceX已發射700個Starlink衛星。今年夏天SpaceX完成了測試，指出Starlink網速可以滿足網絡遊戲及串流電影的網速需求。

Elon Musk對Starlink寄予厚望，指出現時已有近70萬用戶表示強烈興趣，Elon Musk又認為是SpaceX產生收入的重要關鍵，從而令SpaceX能發展更多先進的火箭及太空船。Elon Musk預計Starlink能一年帶來約300億美元收入，是SpaceX核心業務火箭項目預期收入的10倍。SpaceX計劃Starlink今年年底將於美國北部及加拿大南部開始投入商用，在2021年覆蓋全球主要人口地區。

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編輯：謝克迪