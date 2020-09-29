【食腦變形蟲】美國德州水源現食腦變形蟲 當局籲勿飲水喉水

美國德州供水系統疑受食腦變形蟲污染，有一名6歲男童受感染，州政府頒佈緊急警告，呼籲8個城鎮居民暫時勿使用自來水。

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德州環境質量委員會指，當地傑克遜湖（Lake Jackson）一名6歲男童在9月8日出現不適，送院後證實感染福氏內格里蟲（即食腦變形蟲），經調查後，鎖定男童住所或市政府文娛中心前的噴水池為相關源頭。

市政府安排私立實驗室和聯邦政府的疾病控制及預防中心（CDC）化驗水質樣本，上周五（25日）發現11個樣本中，有3個樣本含食腦變形蟲。

德州環境質量委員會當日即警告市民不要用水，受影響城市包括傑克遜湖（Lake Jackson）、弗里波特（Freeport）、安格爾頓（Angleton）、布拉索里亞（Brazoria）、里奇伍德（RIchwood）、牡蠣溪（Oyster Creek）、克盧特（Clute）和羅森伯格（Rosenberg）。有關警告除傑克遜湖外，在其他7個地區已解除。

根據美國疾病控制與預防中心的資料顯示，食腦變形蟲通常出現在土壤、溫暖淡水中，一般透過受污染水源經鼻孔進入人體並走進腦部。感染後會出現發燒、噁心、嘔吐，以及肩膀僵硬和頭痛等症狀，感染者多在一周內死亡。

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責任編輯：楊子瑩