Google研新功能　助用戶自動清理「一次性密碼」訊息

▲ Google近日正研發新功能，讓Google Messages自動檢測收件箱中的一次性密碼，並會在24小時後自動刪除。

不少網站或程式因網絡安全問題，要求用戶交易或註冊時輸入一次性密碼（OTPs），並透過電郵或電話訊息傳送密碼，保障客戶私隱。不過太多一次性密碼或會令信箱儲存空間減少，引來用戶困擾。因此Google近日正研發新功能，讓Google Messages自動檢測收件箱中的一次性密碼，並會在24小時後自動刪除。

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外國科技網站AndroidCentral報道指，XDA開發者日前拆解Google Messages v6.7.067時，發現Google正在測試一項新功能，並率先在Google Messages應用程式中使用。據了解，此功能主要是為用戶保持收件箱的整潔和整齊。由於通常一次性密碼的時限很短，過後沒有更多的用途，所以自動刪除無疑會為用戶帶來方便。

報道提到，此功能正在開發及測試中，預計將在數週內登陸Google Messages。值得一提的是，Google並非首個推出相關功能的科企，微軟（Microsoft）的SMS Organizer早已提供一次性密碼自動檢測和刪除功能。

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責任編輯：曾曉汶