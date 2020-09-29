【限聚令放寬】政府修訂社交距離措施　放寬多於4人的隊際運動、宗教處所容納人數最多五成

本港新冠肺炎疫情持續，限聚令四人等社交距離措施仍然存在，行政長官林鄭月娥今早 （29日）出席行政會議前表示，星期四屆滿的限聚令社交距離限制料會持續，雖然目前不是大幅放寬限聚令等措施的時機，但會作出部分修訂，包括予部分機構可恢復營運。

宗教場所容許多於4人聚集 不多於可容納人數50%

據政府最新公布，10月2日至8日的七日期間內，大致上繼續維持就餐飲處所及表列處所的規定及限制，包括繼續禁止進行衞生風險較高的活動或暫停開放衞生風險較高的設施，包括跳舞活動、蒸汽浴、桑拿設施及波波池等。另外，為讓市民大眾有更多機會運動，以保障身心健康，讓大眾有強健的體魄繼續應對疫情，最新指示容許市民在體育處所進行隊際運動，人數上限按該隊際運動項目可以多於4人。

雖然限聚令維持4人的限制，但政府修訂第599G章，擴闊現行豁免羣組聚集的範圍，容許沒有供應食物或飲品的宗教聚集。政府將豁免宗教活動須於興建作或慣常用作崇拜地點的處所，例如教堂、寺、觀、道院、庵、清真寺、猶太會堂、廟舉行。宗教活動的參與者人數，限制在不多於該處所作為崇拜地點通常可容納的人數的50%，修訂將於10月2日生效。

政府研豁免澳門及內地的香港居民14天檢疫要求

入境措施方面，政府正密切檢視個別疫情持續受控、較長時間未有出現本地傳播、個案數字維持在相對較低水平的地區（例如內地及澳門），是否具備條件可被指明為第二類指明地區，容許指明類別人士（例如香港居民）在符合指明條件下進入香港時，豁免接受14天強制檢疫的要求，以致兩地人員往來在疫情許可下可以逐步趨向正常化。

林鄭月娥指，第三波疫情至今已相對平穩；過去一星期感染源頭未明個案中，只有一宗確診個案，但一宗個案都會引起群組，一個群組都會引起社區爆發。

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編輯：陳韻妍