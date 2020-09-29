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【名人言論】Tesla創辦人Elon Musk拒絕接種新冠肺炎疫苗　強調自己及家人沒有患病風險　

即市財經 10:03 2020/09/29

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Tesla創辦人Elon Musk強調自己及家人沒有患病風險，他們不會接種新冠肺炎疫苗。　

電動車公司Tesla的創辦人Elon Musk接受外國媒體訪問時表示，即使新冠肺炎疫苗面世，他與他的家人都不會接種疫苗，原因是他們都「沒有面對新冠肺炎千的風險」（not at risk for COVID）。Elon Musk曾於7月發表類似言論，指小孩及年輕人患上新冠肺炎的風險有限，然而不少研究證實年輕人患上肺炎後會轉為重症，同時有不少病患者沒有病徵。

Elon Musk在新冠疫情期間有不少奇論，他曾於3月時預計4月將會接近零新增個案，現時仍認為美國是過度反應。Elon Musk又強調他反對早前美國因應疫情「封城」，封城的成本並沒有帶來更大的利益（Serve the greater good）。Elon Musk認為不應進行全國封城，而是只把有風險的人群隔離即可。Elon Musk的取態或許與Tesla有關。Tesla在加州阿拉米達縣（Alameda County）的廠房無視政府禁令復工，Elon Musk又指他願意因廠房復工而被捕，最終當地政府容許Tesla復工。Elon Musk的言論引起不少爭議，Microsoft創辦人Bill Gate亦多次批評Elon Musk有關新冠肺炎的言論。

實際上，Elon Musk對疫苗的態度在美國並不少見。根據美國研究機構Ipsos MORI的調查發現，有33%的美國受訪者表示他們不會在疫苗面世後立即接種，不過大部分人只是擔心副作用，該批受訪者中只有兩成是完全反對疫苗。

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編輯：謝克迪

 

 

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 美國 Tesla 電動車 疫情 經濟

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