【新股IPO】4新股首掛東軟教育高開25%　天任高開近1.6倍

▲ 天任集團、中通快遞、東軟教育、寶尊電4隻新股今日首日掛牌，

天任集團 （01429） 、中通快遞 （02057） 、東軟教育 （09616） 、寶尊電商 （09991） 4隻新股今日首日掛牌，其中以天任表現最好，天任股價高開1.57倍，開報0.9元，1手賺4400元。另外，中通快遞高開11.9%，開報244元，1手賺1300元；東軟教育高開25.4%，開報7.8元，1手賺1264元；寶尊電商升2.5%，開報85元，1手賺210元。

4隻新股昨日暗盤普遍向上，綜合多個暗盤市場，獲19.2萬人認購的東軟教育昨暗盤普遍升逾28%，1手帳面賺1400元。另外，天任集團最高收報0.61元，較招股價0.35元高74.3%，1手帳面賺2080元；中通快遞最高收報237元，較招股價218元，高8.7%，1手帳面賺950元；寶尊電商暗盤曾低於招股價，於輝立暗盤最終平收報82.9元。

【新股IPO】天任集團1手中籤率12.5% 超額認購25.76倍（附分配結果）

【新股IPO】東軟教育9616上限6.22元定價 超購近300倍1手中籤率10%（附分配結果）

【新股IPO】中通快遞2057超額認購5.69倍 1手中籤率70%（附分配結果）

【新股IPO】寶尊電商9991一手中籤率70% 超額認購2.6倍（附分配結果）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈【詳情】

責任編輯︰梁浩碩