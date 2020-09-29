  • 27°C
香港時間 : 2020929日 (二) 11:06
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新股IPO】4新股首掛東軟教育高開25%　天任高開近1.6倍

即市財經 09:31 2020/09/29

分享：

天任集團、中通快遞、東軟教育、寶尊電4隻新股今日首日掛牌，

天任集團 （01429） 、中通快遞 （02057） 、東軟教育 （09616） 、寶尊電商 （09991） 4隻新股今日首日掛牌，其中以天任表現最好，天任股價高開1.57倍，開報0.9元，1手賺4400元。另外，中通快遞高開11.9%，開報244元，1手賺1300元；東軟教育高開25.4%，開報7.8元，1手賺1264元；寶尊電商升2.5%，開報85元，1手賺210元。

4隻新股昨日暗盤普遍向上，綜合多個暗盤市場，獲19.2萬人認購的東軟教育昨暗盤普遍升逾28%，1手帳面賺1400元。另外，天任集團最高收報0.61元，較招股價0.35元高74.3%，1手帳面賺2080元；中通快遞最高收報237元，較招股價218元，高8.7%，1手帳面賺950元；寶尊電商暗盤曾低於招股價，於輝立暗盤最終平收報82.9元。

【新股IPO】天任集團1手中籤率12.5%　超額認購25.76倍（附分配結果）

【新股IPO】東軟教育9616上限6.22元定價　超購近300倍1手中籤率10%（附分配結果）

【新股IPO】中通快遞2057超額認購5.69倍　1手中籤率70%（附分配結果）

【新股IPO】寶尊電商9991一手中籤率70%　超額認購2.6倍（附分配結果）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】使用【新股IPO】小工具

【輕鬆管理強積金好簡單】3個步驟整合強積金 省卻煩惱兼賺基金單位回贈【詳情】

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 寶尊電商—SW（09991） 東軟教育（09616） 中通快遞—SW（02057） 天任集團（01429） IPO

上一篇文章

【華為禁令】孟晚舟就引渡案再出庭　稱美國引渡要求遺漏關鍵證據

下一篇文章

【滙豐股價】滙豐出售法國零售業務談判傳進入最後階段　出售價象徵式1歐元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】雲頂新耀1952次日招股　孖展暫錄342億超購逾96倍（不斷更新）
【新股IPO】雲頂新耀1952次日招股　孖展暫錄342億超購逾96倍（不斷更新）
【新股IPO】嘉和生物6998今午截止招股　傳上限定價24元（不斷更新）
【新股IPO】嘉和生物6998今午截止招股　傳上限定價24元（不斷更新）
【阿里巴巴】馬雲：現在是最好的創業時機 世界面臨三大戰略機會
【阿里巴巴】馬雲：現在是最好的創業時機 世界面臨三大戰略機會
【虛擬銀行】螞蟻銀行香港今日開業　兩萬元以下存款活期息2.5厘
【虛擬銀行】螞蟻銀行香港今日開業　兩萬元以下存款活期息2.5厘
【港元定期存款】6行鬥加港元存息　迎螞蟻千億集資
【港元定期存款】6行鬥加港元存息　迎螞蟻千億集資
【恒指夜期】滙豐ADR再升0.4%　夜期收市升144點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐ADR再升0.4%　夜期收市升144點（不斷更新）