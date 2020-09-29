【新股IPO】4新股首掛東軟教育午後曾倒跌　天任集團飈升近1.9倍

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【美股期貨】美國總統首場電視辯論前 美股期貨轉跌逾百點 （不斷更新）
天任集團 （01429） 、中通快遞 （02057） 、東軟教育 （09616） 、寶尊電商 （09991） 4隻新股今日首日掛牌，中通快遞高開11.9%，開報244元，最終升9.5%，收報238元，1手賺1000元；東軟教育高開25.4%，開報7.8元，午後一度潛水低見5.98元，收報6.22元，與招股價持平；寶尊電商高開2.5%，開報85元，收報84元，升1.3%，1手賺110元。
另外，4隻新股以天任集團表現最好，天任集團股價高開1.57倍，開報0.9元，其後曾升2.2倍高見1.12元，收報1元，升近1.9倍，1手賺5200元。
|股份
|最高位
|變幅
|一手賺
|最低位
|變幅
|一手賺
|天任集團
|1.12
|220%
|6160
|0.58
|65.7%
|1840
|中通快遞
|245.2
|12.5%
|1360
|236.4
|8.4%
|920
|東軟教育
|7.94
|27.7%
|1376
|5.98
|-3.9%
|-192
|寶尊電商
|86
|3.7%
|310
|83.5
|0.7%
|60
4隻新股昨日暗盤普遍向上，綜合多個暗盤市場，獲19.2萬人認購的東軟教育昨暗盤普遍升逾28%，1手帳面賺1400元。另外，天任集團最高收報0.61元，較招股價0.35元高74.3%，1手帳面賺2080元；中通快遞最高收報237元，較招股價218元，高8.7%，1手帳面賺950元；寶尊電商暗盤曾低於招股價，於輝立暗盤最終平收報82.9元。
【新股IPO】天任集團1手中籤率12.5% 超額認購25.76倍（附分配結果）
【新股IPO】東軟教育9616上限6.22元定價 超購近300倍1手中籤率10%（附分配結果）
【新股IPO】中通快遞2057超額認購5.69倍 1手中籤率70%（附分配結果）
【新股IPO】寶尊電商9991一手中籤率70% 超額認購2.6倍（附分配結果）
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責任編輯︰梁浩碩