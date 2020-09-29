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【新股IPO】4新股首掛東軟教育升近一成　天任集團飈升1.9倍

即市財經 12:07 2020/09/29

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天任集團、中通快遞、東軟教育、寶尊電4隻新股今日首日掛牌，

天任集團 （01429） 、中通快遞 （02057） 、東軟教育 （09616） 、寶尊電商 （09991） 4隻新股今日首日掛牌，其中以天任集團表現最好，天任集團股價高開1.57倍，開報0.9元，其後曾升2.2倍高見1.12元，中午收報1.02元，升1.9倍，1手賺5360元。

另外，中通快遞高開11.9%開報244元，半日升9.5%，中午收報238.8元，1手賺1040元；東軟教育高開25.4%，開報7.8元，半日收報6.81元升9.5%，1手賺472元；寶尊電商高開2.5%，開報85元，半日收報83.95元，升1.3%，1手賺105元。

  最高位 變幅 一手賺 最低位 變幅 一手賺
天任集團 1.12 220% 6160 0.58 65.7% 1840
中通快遞 245.2 12.5% 1360 236.4 8.4% 920
東軟教育 7.94 27.7% 1376 6.58 5.8% 288
寶尊電商 86 3.7% 310 83.6 0.8% 70

4隻新股昨日暗盤普遍向上，綜合多個暗盤市場，獲19.2萬人認購的東軟教育昨暗盤普遍升逾28%，1手帳面賺1400元。另外，天任集團最高收報0.61元，較招股價0.35元高74.3%，1手帳面賺2080元；中通快遞最高收報237元，較招股價218元，高8.7%，1手帳面賺950元；寶尊電商暗盤曾低於招股價，於輝立暗盤最終平收報82.9元。

【新股IPO】天任集團1手中籤率12.5%　超額認購25.76倍（附分配結果）

【新股IPO】東軟教育9616上限6.22元定價　超購近300倍1手中籤率10%（附分配結果）

【新股IPO】中通快遞2057超額認購5.69倍　1手中籤率70%（附分配結果）

【新股IPO】寶尊電商9991一手中籤率70%　超額認購2.6倍（附分配結果）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】使用【新股IPO】小工具

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 寶尊電商—SW（09991） 東軟教育（09616） 中通快遞—SW（02057） 天任集團（01429） IPO

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