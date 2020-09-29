【華為禁令】孟晚舟就引渡案再出庭　稱美國引渡要求遺漏關鍵證據

▲ 孟晚舟在2018年12月在溫哥華機場被捕。資料圖片

華為財務總監孟晚舟周一（28日）在加拿大溫哥華就引渡美國受審案再度出庭。孟晚舟的辯護律師辯稱，美國向加拿大執法機關提供的證據，遺漏了關鍵信息、存在誤導，這些證據能夠證明，孟晚舟在華為與伊朗的業務往來上，沒有向滙豐銀行隱瞞。

孟晚舟在2018年12月在溫哥華機場被捕，美國指控其涉嫌銀行欺詐，進而違反美國對伊朗的制裁，要求加拿大政府將其引渡歸案。 本周法庭辯論的重心圍繞一份16頁的PowerPoint展示文檔。

美方稱，孟晚舟在2013年8月與滙豐銀行的一場會議上使用了這個文件做展示報告，掩蓋華為與其子公司Skycom的真實關係，在華為的伊朗業務問題上誤導了滙豐，導致銀行違反美國制裁規定。

辯方稱，美方誤導司法，其提供的PowerPoint證據缺失了其中兩頁的關鍵信息，這些信息表明華為並沒有隱瞞其與Skycom的真實關係。

聆訊將持續五日。

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編輯：吳敏芳