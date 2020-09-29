【滙豐股價】滙豐出售法國零售業務談判傳進入最後階段　出售價象徵式1歐元

▲ 滙豐今年初啟動出售旗下法國零售業務的程序。

《路透社》引述消息人士報道，美國私人股權投資公司Cerberus及另一間投資公司希望以象徵式1歐元，收購滙控 （00005） 的法國零售銀行業務，潛在交易的條件是要求滙豐向該業務注資至少5億歐元。



據悉，交易談判已進入最後階段，由於該業務需要進行大規模重組以及與當地監管機構進行複雜的談判，故較難吸引買家。消息指，雖然滙豐希望在年底之前達成協議，但由於監管要求以及有可能進行大規模裁員，交易不太能在年底前完成。

滙豐今年初啟動出售旗下法國零售業務的程序，是次出售是行政總裁祈耀年（Noel Quinn）削減成本的一部分。

Cerberus和滙豐拒絕發表評論。

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編輯：吳敏芳