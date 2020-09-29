【港股市況】恒生指數高開108點　ATMX向上小米升近3%（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上揚，市場憧憬美國有望推出新一輪刺激措施，道指升410點；納指升1.9%。港股期結日，大市若跟足ADR走勢，恒生指數今早料高開約150點，恒指料開報23626點。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

即市走勢︰

【09︰36】中國恒大 （03333） 回吐3.6%，低見15.78元；恒大汽車 （00708） 回吐2.6%，低見19.54元；恒騰 （00136） 升3.6%，高見0.295元。

【09︰24】天任集團 （01429） 、中通快遞 （02057） 、東軟教育 （09616） 、寶尊電商 （09991） 4隻新股今日首日掛牌，天任高開1.57倍，開報0.9元；中通快遞高開11.9%，開報244元；東軟教育高開25.4%，開報7.8元；寶尊電商升2.5%，開報85元。

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【09︰23】滙豐 （00005） 續升近0.2%，開報30.85元。

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【09︰20】恒指開報23584點，升108點。ATMX向上，小米 （01810） 升近3%，開報20.8元；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升約1.8%，騰訊開報515元，阿里巴巴開268.2元。美團點評 （03690） 升0.4%，開報238元。

【09︰14】即月期指開報23600點，升165點或0.7%。

【09︰05】高銀金融 （00530） 公布短暫停牌。

【09︰03】人行開展1000億元人民幣逆回購操作，因今日有2000億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠1000億元人民幣。

【08︰49】今日共有4隻新股首日掛牌，包括天任集團 （01429） 、中通快遞 （02057） 、東軟教育 （09616） 、寶尊電商 （09991） 。

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【08︰43】恒指黑期升128點，報23599點；道指期貨升78點，報27560點。

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【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報30.94元，升0.14元或近0.5%；騰訊 （00700） ADR折合報508.72元，升2.72元或0.5%。恒指夜期收報23579點，升144點，高水103點。

【07︰30】港元滙價再觸及7.75港元的強方兌換保證，金管局於今晨承接約1.34億美元沽盤，向銀行體系注資10.39億港元。香港銀行總結餘將增至2435.28億元。

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【07︰30】道指收報27584點，升410點或1.5%；標指收報3351點，升53點或1.6%；納指收報11117點，升203點或1.9%。

港股ADR收報23626點，升150點或0.6%。恒指夜期收報23579點，升144點，高水103點。

道指升410點港股ADR升150點 紐約期金升0.9%

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責任編輯︰梁浩碩