【恒指夜期】夜期升54點　滙豐內銀股全綫弱（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

外圍股市造好，不過，港股卻在期指結算日下跌200點或0.9%，收報23275點，中港銀行股走勢疲弱，滙豐在昨日挾升9%後，今日轉跌2.6%，內銀股全綫弱勢，交行 （03328） 跌4.2%，招行 （03968） 跌6%，農行 （01288） 跌3.2%，工行 （01398） 、中行 （03988） 及建行 （00939） 跌逾1%。

夜期靠穩，早段升約40點。

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股份︰多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

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即市走勢︰

【20︰05】恒指夜期升54點，報23316點，高水40點。

【18︰47】夜期升42點。

【16︰10】恒指期結日收報23275點，跌200點。滙豐 （00005） 回吐2.6%，險守30元。內銀下跌，農行 （01288） 跌逾3%，招行 （03968） 挫6%。另外，建行 （00939） 、工行 （01398） 、中行 （03988） 齊齊破底，跌1.2%至1.7%。

【16︰00】恒指U盤前跌152點，報23323點。

【15︰42】港股尾市跌約180點，報23295點。

【15︰09】大市跌幅擴大至約200點，恒生指數跌203點，報23272點。

【15︰00】上證升0.2%；深證升1.1%；創業板指升近1.7%。

【14︰00】港股跌約110點，新經濟股續撐市，騰訊 （00700） 升1.3%；阿里巴巴 （09988） 升2%。

【13︰17】大市跌幅再擴至逾百點。恒生指數跌120點，報23355點。

【13︰06】高鵬礦業 （02212） 午後瀉5成，低見0.027元，成交2607萬元。

【13︰00】港股午後初段跌幅收窄至35點，報23440點。

【12︰00】恒生指數半日跌57點，中午收報23418點，滙豐 （00005） 倒跌1.8%。科技股逆市向好，騰訊 （00700） 升1.8%；阿里巴巴 （09988） 升1.9%。

【11︰49】恒指中午收市前跌約90點，報23384點。

【11︰48】體育用品股逆市向好，安踏 （02020） 升2.3%；李寧 （02331） 升1.9%。

【11︰44】招行 （03968） 跌逾4%，低見36.4元。另外，4大內銀分別跌1.2%至2.4%。

【11︰37】科技股逆市向好，恒生科技指數報7023點，升44點或0.6%。騰訊 （00700） 升1.5%；阿里巴巴 （09988） 升1.7%；小米 （01810） 升近0.3%。

【11︰32】大市跌約百點。恒生指數跌110點，報23365點。

【11︰31】內地股市半日向上，上證升0.5%；深證升近1.2%；創業板指升1.5%。

【11︰12】內銀股向下，建行 （00939） 跌1.8%破底；工行 （01398） 跌近1%；中行 （03988） 跌0.8%；農行 （01288） 跌2%。

【10︰52】重磅藍籌股騰訊 （00700） 撐市，股價升近1.5%。另外，港交所 （00388） 亦逆市升0.7%。滙豐 （00005） 跌1.1%；友邦 （01299） 跌0.2%；中移動 （00941） 跌0.6%。

【10︰36】大市轉跌約60點，報23416點。

【10︰25】黃金相關股向上，中國黃金 （02099） 升3.4%；山東黃金 （01787） 升2.5%；紫金 （02899） 升2%；SPDR金ETF （02840） 升1.7%。

【10︰23】贛鋒鋰業 （01772） 升近4%，高見38.7元；比亞迪 （01211） 升0.2%，高見108.6元。Tesla（美TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）在社交媒體上表示，Tesla有可能在2030年前實現年銷售量2000萬部電動車。

【Tesla股價】馬斯克︰Tesla有望在2030年實現年銷量2000萬部車

【10︰17】滙豐 （00005） 跌幅擴大至1.1%，報30.45元。

【10︰12】港股試跌後回升約50點；報23526點。

【10︰07】大市轉跌，恒生指數跌3點，報23473點。

【10︰06】滙豐 （00005） 轉跌0.5%，低見30.65元；恒生 （00011） 跌2.2%，低見113.1元；東亞 （00023） 跌0.1%，低見14.24元；中銀香港 （02388） 跌0.7%，低見20.4元。另一方面，渣打 （02888） 升2.7%，高見36.4元。

【09︰59】再鼎醫藥 （09688） 上市翌日，股價升6%，高見651元創上市新高。

【09︰56】市場憧憬有望推出新刺激措施，紐約期油隔晚升0.9%，中石油 （00857） 升1.2%；中海油 （00883） 升2.2%；中石化 （00386） 升0.3%。

【09︰45】內房股向下，中海外 （00688） 跌1.3%，破底低見19.12元；潤地 （01109） 跌2.5%，低見32.85元。碧桂園 （02007） 跌1.3%，低見9.23元；雅居樂 （03383） 跌0.6%，低見9.98元。近期內地有傳監管機構要求大型商業銀行壓降、控制個人住房按揭貸款等房地產貸款規模，至佔全部新增貸款的最多30%。

【09︰43】昨日急瀉的人和科技 （08140） ，股價今早反彈逾1成，高見0.25元。

【09︰40】大市早段升約60點，報23535點。

【09︰39】滙豐 （00005） 股價續升近2%，高見31.4元，成交2.5億元。

【09︰36】中國恒大 （03333） 回吐3.6%，低見15.78元；恒大汽車 （00708） 回吐2.6%，低見19.54元；恒騰 （00136） 升3.6%，高見0.295元。

【09︰24】天任集團 （01429） 、中通快遞 （02057） 、東軟教育 （09616） 、寶尊電商 （09991） 4隻新股今日首日掛牌，天任高開1.57倍，開報0.9元；中通快遞高開11.9%，開報244元；東軟教育高開25.4%，開報7.8元；寶尊電商升2.5%，開報85元。

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【09︰23】滙豐 （00005） 續升近0.2%，開報30.85元。

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【09︰20】恒指開報23584點，升108點。ATMX向上，小米 （01810） 升近3%，開報20.8元；騰訊 （00700） 、阿里巴巴 （09988） 升約1.8%，騰訊開報515元，阿里巴巴開268.2元。美團點評 （03690） 升0.4%，開報238元。

【09︰14】即月期指開報23600點，升165點或0.7%。

【09︰05】高銀金融 （00530） 公布短暫停牌。

【09︰03】人行開展1000億元人民幣逆回購操作，因今日有2000億元人民幣逆回購到期，當日實現淨回籠1000億元人民幣。

【08︰49】今日共有4隻新股首日掛牌，包括天任集團 （01429） 、中通快遞 （02057） 、東軟教育 （09616） 、寶尊電商 （09991） 。

【新股IPO】天任、中通、東軟、寶尊電商暗盤收市 東軟教育一手帳面賺1400元

【08︰43】恒指黑期升128點，報23599點；道指期貨升78點，報27560點。

【08︰20】【業績】現代教育母企全年虧損1.07億 不派末期息

【07︰45】滙豐 （00005） ADR折合報30.94元，升0.14元或近0.5%；騰訊 （00700） ADR折合報508.72元，升2.72元或0.5%。恒指夜期收報23579點，升144點，高水103點。

【07︰30】港元滙價再觸及7.75港元的強方兌換保證，金管局於今晨承接約1.34億美元沽盤，向銀行體系注資10.39億港元。香港銀行總結餘將增至2435.28億元。

【螞蟻IPO】金管局今晨注資10.39億港元 一文看清金管局年內接美元紀錄

【07︰30】道指收報27584點，升410點或1.5%；標指收報3351點，升53點或1.6%；納指收報11117點，升203點或1.9%。

港股ADR收報23626點，升150點或0.6%。恒指夜期收報23579點，升144點，高水103點。

道指升410點港股ADR升150點 紐約期金升0.9%

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責任編輯︰梁浩碩