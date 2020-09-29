【疫情焦點】全球累計逾3359萬確診　美國累計735萬

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新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至9月29日早上8時25分，全球累計33,591,800宗新冠肺炎確診病例，較上日增加159,873宗。累計1,006,566死亡個案，較上日增加2,659宗。
|地區
|新增確診
|確診累積
|死亡個案
|美國
|34,196
|7,359,513
|209,887
|意大利
|0
|311,364
|35,851
|西班牙
|13,068
|748,266
|31,411
|法國
|32
|577,980
|31,808
|德國
|845
|288,631
|9,545
|中國
|0
|85,372
|4,634
|香港
|0
|5,076（確診/疑似）
|105
‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫
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責任編輯︰梁浩碩