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【疫情焦點】全球累計逾3359萬確診　美國累計735萬

即市財經 08:36 2020/09/29

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【疫情焦點】全球累計逾3359萬確診　美國累計735萬

新冠肺炎疫情全球蔓延全球大流行，根據各政府與相關機構資料庫的數據顯示，截至9月29日早上8時25分，全球累計33,591,800宗新冠肺炎確診病例，較上日增加159,873宗。累計1,006,566死亡個案，較上日增加2,659宗。

地區 新增確診 確診累積 死亡個案
美國 34,196 7,359,513 209,887
意大利 0 311,364 35,851
西班牙 13,068 748,266 31,411
法國 32 577,980 31,808
德國 845 288,631 9,545
中國 0 85,372 4,634
香港 0 5,076（確診/疑似） 105

‧ 新個案為每日新增的確診病例，以 00：00am （GMT+8） 作每日的基數。
‧ 本網站/程序已盡力確保數字正確與無誤，但一切以官方公布作準。
資料來源：各政府與相關機構資料庫

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責任編輯︰梁浩碩

疫情 德國 法國 意大利 香港 中國 西班牙 美國 肺炎 新冠肺炎

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