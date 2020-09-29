▲ 【業績】現代教育母企全年虧損1.07億 不派末期息

「現代教育」母企香港教育國際 （01082） 公布全年業績。香港教育國際公布，截至6月30日止年度，公司擁有人應佔虧損約1.07億元，較去年同期虧損7744萬元有所擴大，不派末期息。

期內，集團收入約6724萬元，按年減少38.3%。其中，中學補習服務收入減少46.6%至2876萬元，英語培訓及應試課程收入減少75.4%至227萬元；小學輔導服務、展藝課程及應試課程收入減少12.3%至2128萬元。舞蹈教學服務收入減少38%至1089萬元。

集團表示期內面臨嚴峻而充滿挑戰的經營環境，包括不利的市況，例如中學生報名人數減少、參加中學文憑考試的學生人數下降、出國留學的學生人數增加以及業內同行之間招聘及留住優秀導師及吸引和留住學生報名的競爭激烈；再加上社會事件持續影響，及爆發新冠肺炎，令課程報名人數明顯減少，亦導致集團的教育中心面授課堂停課。

集團表示正盡最大努力調整其業務模式，將更多課堂改為網上教學。因此已縮減其傳統課堂授課的規模。2020年上半年，旗下以「現代教育」品牌營運的7間教育中心，當中6間已關閉。另外，已關閉旗下以羅逸雅芭蕾舞爵士舞學校的品牌經營的6間專業舞蹈學院中的5間。

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責任編輯︰梁浩碩