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道指升410點港股ADR升150點　紐約期金升0.9%

即市財經 07:34 2020/09/29

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道指升410點港股ADR升150點　紐約期金升0.9%

道指升410點
美股上揚，市場憧憬美國有望推出新一輪刺激措施，道指曾飆548點，收報27584點，升410點或1.5%；標指收報3351點，升53點或1.6%；納指收報11117點，升203點或1.9%。

港股ADR升150點
港股ADR收報23626點，升150點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報30.94元，升0.14元或近0.5%；騰訊 （00700） ADR折合報508.72元，升2.72元或0.5%。恒指夜期收報23579點，升144點，高水103點。

紐約期油升0.9%
油價受憧憬有望推出新刺激措施所帶動，加上挪威石油工人罷工，支持油價表現，紐約期油收報40.6美元，升0.35美元或0.9%。布蘭特期油收報42.43美元，升0.51美元或1.2%。

美滙指數跌近0.4%
美元回軟，美滙指數報94.27，跌近0.4%。歐元兌美元報1.1668；美元兌日圓報105.51。

美國10年期債息報0.65厘。

紐約期金升0.9%
美元下跌帶動金價上升，紐約期金收報1882.3美元，升16美元或0.9%。現貨金報1881美元。

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責任編輯︰梁浩碩

欄名 : 金股滙行情

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