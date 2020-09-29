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【美股收市】憧憬紓困方案獲進展 道指漲410點  納指升1.9% 

即市財經 04:12 2020/09/29

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市場憧憬美國新一輪抗疫紓困刺激措施獲進展，美股周一在金融股帶動下繼續走高，三大指數漲逾1.5%。市場本周焦點落香港時間周三舉行的首場總統大選辯論。
道指曾飆548點，收報27584點，升410點或1.5%；標指收報3351點，升53點或1.6%；納指收報11117點，升203點或1.9%。歐股高開高走，銀行股領升，Stoxx 600收市上揚2.22%，報363點。

滙豐（00005）獲平保（02318）旗下趁低吸納，北水旋即出手15億元低吸，利好國際金融表現，摩根大通、美國運通、高盛等大行漲幅介乎逾2.1%至2.9%。
航空股也轉強，波音公司攀升6.4%，為表現最強的道指成份股；聯合航空與達美航空升超過半成，美國航空和西南航空漲逾3%。
科技股持續反彈，英特爾股價近3%；亞馬遜和蘋果升超過2%。Netflix則升1.6%。
投資者觀望美國國會重啟財政刺激方案談判，眾議院議長佩洛西周日表示，民主黨將提出一項2.4萬億美元的新刺激計劃方案，規模雖比此前尋求的超過3萬億美元有所下降，但仍高於特朗普政府聲稱可接受的最高上限1.5萬億美元 ; 與白宮的談判尚在進行，仍有機會達成協議。眾議院最快可在本周對法案進行表決。

美國11月總統大選進入直路，市況勢必更波動，芝加哥商業交易所(CME Group)宣布擴闊標指上下波動範圍，把隔夜波幅限制從正負5%擴大到正負7%，另外加3.5%的動態熔斷機制。
美滙指數回軟，尾市報94.27， 跌0.4% ;  金價上漲，紐約12月期金收報1,882.3美元，升16美元或0.9%。

油價先跌後升，紐約11月期油收市漲0.9%，報40.6美元；布蘭特11月期油升1.2%，報42.43美元。

責任編輯：柯志宏

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