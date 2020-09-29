【樓市現象】逾千萬單位只能借5成減價幅度更深 貝沙灣無契樓5200萬沽 劈價逾3成

新盤爭相出擊，樓市焦點重回一手市場，或搶去部份二手市場購買力，最近市場錄得數宗樓價逾千萬元的成交個案，業主減價幅度更明顯，相信其中一個重要原因，是樓價逾千萬單位最多只能承造5成按揭，買家購入單位要預留逾500萬元資金作首期，難怪業主雖減價更多吸引買家。

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利嘉閣地產分行經理陳漢白表示，市場新近錄得薄扶林貝沙灣4期5座中層B室的二手成交，單位實用面積約1,886方呎，為四房雙套及工人套間隔，連車位，外望享優美海景。單位放盤至今近兩年，因為契約不齊全，業主原叫價7,550萬元，後劈價至6,400萬元，最終累減2,350萬元，以5,200萬元將單位易手，劈價幅度逾31%，折合平均實用呎價27,572元。



據了解，同座低層B室於去年6月曾以7,550萬元成交，換句話說是次成交價較市價低約3成。原業主於2011年11月，以4,300萬元購入上述單位，持貨約9年，現轉手帳面獲利約900萬元，物業升值約21%。

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而大埔帝欣苑18座低層A單位的二手成交，利嘉閣地產高級聯席董事葉鎮江表示，單位實用面積約986平方呎，為三房套連工人套間隔，望內園景。單位放盤約三個月，原叫價1,400萬元，經議價減價150萬元或約10.7%，最後以1,250萬元成功沽出，折合實用面積呎價約12,677元。據悉，原業主於2010年11月，以約660萬元購入上述單位，持貨近10年，現轉手帳面獲利約590萬元，物業升值近89%。



另方面，世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄表示，市場近錄得西貢柳濤軒單號屋全幢成交，建築面積2,100平方呎，4房2廳間隔，享山景，連天台700方呎，單位原叫價2,600萬元，減幅達12%，以2,280萬元成交，建築面積呎價10,857元。據了解，原業主於2012年6月以1,700萬元購入上述單位，持貨至今轉售，賬面獲利580萬元，單位逾8年升值34%。

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