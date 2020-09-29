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【Tesla股價】馬斯克︰Tesla有望在2030年實現年銷量2000萬部車

即市財經 01:23 2020/09/29

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Tesla行政總裁Elon Musk表示，Tesla有機會在2030年前實現年銷量2000萬部。

美國電動車公司特斯拉Tesla（美TSLA）行政總裁馬斯克（Elon Musk）在社交媒體上表示，Tesla有可能在2030年前實現年銷售量2000萬部電動車。Tesla股價升2.7%，報481.3美元。

馬斯克在社交媒體Twitter上回覆網友時表示，2027年全球新能源汽車的銷售規模肯定能達到3000萬輛。他認為，特斯拉有可能在2030年前實現年銷售量2000萬部，但需要公司擁有持續、出色的執行能力。

值得注意的是，當前全球市值第二大的汽車企業豐田（第一大為Tesla），目前年銷量逾1000萬部汽車。而目前Tesla的市值為豐田的兩倍。

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編輯︰侯景成

美股 特斯拉（Tesla，美：TSLA） 電動車 馬斯克 Twitter Tesla

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