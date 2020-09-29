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日本電訊業巨頭NTT傳私有化Docomo 涉4萬億日圓

即市財經 00:03 2020/09/29

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NTT擬私有化Docomo，涉4萬億日圓。

外電引述消息指，日本電信巨頭NTT（Nippon Telegraph＆Telephone）擬私有化子公司、無綫網絡營運商NTT Docomo，料要約價值達4萬億日圓，是日本企業有史以來最大的私有化報價。

NTT將尋求從其他股東手上購買大約34％的Docomo股權，若果按照過去私有化的案例，以溢價30%出價，交易價值將超過4萬億日圓（約2936億港元）

由於日本新任首相菅義偉主張降低移動電訊費用，私有化料可助Docomo更輕鬆地應對來自其他投資者的壓力。NTT亦希望借此加快決策效率，以便與其他集團公司進行更有效的合作，從而可以更有效地投資於5G和物聯網技術。

報道援引日本政府數據顯示，截至6月底，Docomo的用戶數量領先日本同業，佔37％的市場份額；其次為KDDI，市佔率為28％；軟銀的份額為22％。但是，由於Docomo每份合同的利潤較低，因此其相關營業利潤為三者中最低。

Docomo於1992年從NTT分拆，是當時日本政府為促進行業競爭而做出的政策決定之一，公司於1998年在東京證券交易所上市。

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