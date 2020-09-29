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【滙豐股價】滙豐單日升9.2%咩概念？千禧年代第8勁！

即市財經 08:00 2020/09/29

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對上一次滙豐升逾9.2%，要數到2009年4月14日，其時港股剛經歷金融海嘯洗禮

滙豐 （00005） 昨日大幅反彈，單日大漲9.2%，重返30元大關。滙豐昨日升幅之強，究竟是甚麼概念？翻查歷史數目，大升9.2%除了是金融海嘯以來最大單日升幅，亦同樣是千禧年代以來，第8大單日升幅。

想了解滙豐部署策略，請按【下一頁】

對上一次滙豐升逾9.2%，要數到2009年4月14日，其時港股剛經歷金融海嘯洗禮、指數正式見底不久，而滙豐亦同步漸漸走出金融海嘯谷底，當日升幅則高達9.3%。至於千禧年代以來滙豐最強的升幅，則發生於2008年10月28日，當日滙豐股價大飊兩成，亦即投行雷曼兄弟提出破產申請之後的一個多月。

值得注意是，由過往數據來看，即使滙豐昨日大漲，亦並非意味著股價正式見底，參考千禧年代以來首十大（下表）單日升幅，部分大漲日子發生於港股大市正式見底前（2009年3月），故滙豐股價昨日縱然大漲，投資者亦未宜過分解讀。

滙豐昨日收報30.8元，升9.2%，成交額約45.55億元。

日期 升幅（%）
28/10/08 20.00
02/04/09 15.30
10/03/09 13.90
23/01/08 11.30
30/10/08 10.70
24/03/09 9.80
14/04/09 9.30
28/09/20 9.20
29/01/09 9.00
19/09/08 7.50

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