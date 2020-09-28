【美股焦點】Uber就倫敦營運許可上訴成功 股價漲5%

▲ Uber就倫敦營業許可上訴成功，可繼續在當地營運。

去年遭倫敦監管當局取消就營業許可的Uber（美︰Uber）上訴成功，獲18個月的營運許可，確保其能夠在當地繼續營運。Uber此前獲准在上訴期間繼持營運，惟來自監管方面的壓力使Uber股價持續受壓。

Uber股價漲逾5%，報36.3美元。去年11月，倫敦監管機構發現了大量未認證的Uber司機在Uber平台上提供服務，意圖取消Uber的運營牌照。Uber在其後提出了上訴，並爭取到了在此期間平台正常運行的權利。

據倫敦交通運輸局表示，其發現了多宗司機調換認證照片的現象，未經授權的司機將自己的照片上傳至Uber的授權司機賬號，從而可以使用Uber進行服務。

2017年，該機構就拒絕了Uber的長期經營許可證申請，理由是Uber內部使用了一個名為Greyball的程序來躲避監管機構的監視。

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編輯︰侯景成