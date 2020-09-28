蘋果代工廠富士康、緯創及和碩傳計劃未來5年印度投資70億元

▲ 蘋果代工廠商富士康、、緯創及和碩據報計劃未來5年，在印度投資9億美元。

外電報道，蘋果（美：AAPL）三家頂級代工廠商富士康（Foxconn）、緯創（Wistron）及和碩（Pegatron）計劃未來五年在印度合共投資約9億美元（約70億港元），以利用印度政府一項與生產相關的激勵計劃。印度在今年6月啟動一項66.5億美元的激勵計劃，以提振電子製造業，該計劃旨在幫助印度轉變為出口製造業中心。

富士康據報已申請投資400億盧比（約42億港元），緯創（Wistron）及和碩（Pegatron）則分別承諾投資130億盧比（約13.7億港元）、120億盧比（約12.6億港元）。

報道稱，尚不清楚相關是否所有投資均用於拓展蘋果產品在印度的生產，但知情人士表示大部分將用於擴大iPhone在印度的生產製造。富士康表示，因政策問題，不會對具體運營或客戶相關問題發表評論，而蘋果、緯創、和碩和印度科技部尚未回復置評請求。

緯創在印度的分支機構目前只組裝iPhone，目前緯創每月在印度組裝約20萬部二代iPhone SE，年底前緯創計劃將該產量擴大到每月40萬部，以滿足出口需求。

和碩目前尚未開始在印度運營，但知情人士稱，和碩一直在與幾個邦進行談判，而南部的泰米爾納德邦（Tamil Nadu）有望成為和碩的建廠合作夥伴。

富士康同時也在印度為小米組裝設備，惟知情人士稱，富士康已經有足夠的產能來滿足小米的需求，此次投資很可能用於提高iPhone產量。

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編輯：陳健婷