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【內房股】內地大型銀行傳遭要求控制涉房貸款規模 房企十一假期或促銷回款

即市財經 21:46 2020/09/28

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內地媒體報道，多家大型銀行遭監管機構要求壓降、控制涉房貸款。

內地媒體報道，數家大型銀行收到通知，監管機構近期要求大型商業銀行壓降、控制個人住房按揭貸款等房地產貸款規模，多家大型銀行新增涉房貸款佔比降至30%以下。

有大型銀行分行人士表示，並未收到相關發文，但近期新增涉房貸款額度的確有壓縮，另外有華北地區大型銀行人士稱，近期壓縮了房地產開發貸款的投放規模，但個人按揭貸款政策沒有調整，本輪房地產金融政策的收緊主要針對房企，對個人申請房貸影響不大。

報道又引述業內人士稱，銀行涉房貸款規模佔比設置上限，是從金融端降低地產行業負債的舉措，與地產企業端「三道紅線」降負債形成互補，預計四季度金融監管升級，金融環境趨緊，房企融資高度承壓，「中秋十一」雙節假期，房企或多採用促銷政策，用回款對沖融資端壓力。

另外，貝殼研究院數據顯示，第三季度房企境內外債券融資發行307次，融資規模約3247億人民幣，按年增長14%，三季度發債規模創歷史記錄。

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編輯：陳健婷

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