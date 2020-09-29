【內房股】內地傳限大型銀行房貸　內銀股全綫走低（第二版）

▲ 內地媒體報道，多家大型銀行遭監管機構要求壓降、控制涉房貸款。

內地媒體報道，數家大型銀行收到通知，監管機構近期要求大型商業銀行壓降、控制個人住房按揭貸款等房地產貸款規模，多家大型銀行新增涉房貸款佔比降至30%以下。

消息拖累內銀股全綫走低，接近52周低，其中招商銀行 （03968） 跌5.9%，報35.8元，農行 （01288） 跌3.2%，報2.4%，工商銀行 （01398） 跌2%，報3.97元，建行 （00939） 跌1.6%，報4.99元，中國銀行 （03988） 跌1.7%，報2.39。

有大型銀行分行人士表示，並未收到相關發文，但近期新增涉房貸款額度的確有壓縮，另外有華北地區大型銀行人士稱，近期壓縮了房地產開發貸款的投放規模，但個人按揭貸款政策沒有調整，本輪房地產金融政策的收緊主要針對房企，對個人申請房貸影響不大。

報道又引述業內人士稱，銀行涉房貸款規模佔比設置上限，是從金融端降低地產行業負債的舉措，與地產企業端「三道紅線」降負債形成互補，預計四季度金融監管升級，金融環境趨緊，房企融資高度承壓，「中秋十一」雙節假期，房企或多採用促銷政策，用回款對沖融資端壓力。

另外，貝殼研究院數據顯示，第三季度房企境內外債券融資發行307次，融資規模約3247億人民幣，按年增長14%，三季度發債規模創歷史記錄。

（第二版新增內銀股股價）

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編輯：陳健婷