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華住反馭沽空報告指控 斥毫無依據 另擬進行獨立調查

即市財經 21:50 2020/09/28

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華住在港第二上市後遭沽空機構狙擊。

在港第二上市的華住集團 （01179） 近日遭沽空機構狙擊。華住集團周一（28日）發公告稱，沽報告內許多有關公司業務和運營之指控均屬不準確、具誤導性且未經證實，實屬毫無依據。華住亦將自行進行獨立調查。

沽空機構博尼塔斯（Bonitas Research）稱，華住透過虛報酒店數量及員工支出製造虛假盈利。華住集團表示，未有在酒店投資組合的所有權上撒謊，相關指控該指控是根據未經授權的資料來源和與事實不符的信息作出。

至於員工數目方面，公司2019年20-F披露的員工總數與「SAIC社保應用程式」顯示不符，乃由於SAIC記錄反映集團在相關年度（即2019年全年）內為其辦理社保登記的員工總數，其中包括現有員工和已辭職的前任員工，而非集團在固定時間點（即截至2019年12月31日）的員工總數。

集團續稱，關於報告對高單房物業、廠房及設備價值淨值的指控毫無根據，且基於不實信息作出或對相關數據作了具有誤導性的解讀。

華住集團表示，審核委員會將自行進行獨立調查，將視乎審核委員會的結果及結論，考慮是否需要採取任何進一步的行動或措施。

華住周一收報331.4元，升1.4%，較在港招股價297元高11.6%。

相關文章︰【中概股】華住：不因疫情減慢開店　有肯德基的地方就有華住的酒店

【新股IPO】華住遭狙擊照升　半日再升近3%上市來累升14%

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編輯︰侯景成

香港股票 沽空 華住集團—S（01179）

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