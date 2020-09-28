【雙十一】蘇寧易購突發公告﹕提前正式啟動雙十一

▲ 蘇寧易購旗下有家樂福超市和家電3C家居生活專門店。

蘇寧易購（深﹕002024）今日突然發表公告，在今日提前正式啟動2020年雙十一大促銷，並在9月28日至10月8日期間，在原本100億人民幣補貼的基礎上，再聯合各大品牌合作伙伴，包括蘋果、海爾、寶馬、三星、聯想、美的等品牌，增加50億雙節補貼，補貼活動擴大至全商品範圍，涵蓋家電、黃金、超市、服飾、汽車用品等，熱銷產品最低可低至五折。

雙十節期間，蘇寧易購再次推行「J-10%省錢計劃」，推行補貼政策，使產品在價格上保持10以上的優惠力度。「J-10%省錢計劃」是蘇寧的促銷手段之一，一般只有在818、雙十一的關鍵時間，才會重金補貼。蘇寧將成立價格專項小組，實時監控補貼範圍內商品價格。

蘇寧目前以家樂福超市和家電3C家居生活專門店作為發展重點，提供本地商品供應和即時到家服務。

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編輯﹕賴奕羚