  • 26°C
香港時間 : 2020928日 (一) 21:27
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【數字人民幣】人行數字貨幣研究所於上海成立金融科技公司 建貿易金融區塊鏈平台

即市財經 21:11 2020/09/28

分享：

人民銀行積極推動人民數字化。

人民幣數碼化進程推進。據內地傳媒道，中國人民銀行數字貨幣研究所與上海長寧區簽署戰略合作協議，雙方成立上海金融科技公司，逐步實現貿易金融區塊鏈平台和技術研發中心落地。

報道稱，是次合作旨在共同打造高品質金融科技功能平台和區塊鏈技術應用示範區，為上海金融科技中心建設持續貢獻力量。

上海市委常委、副市長吳清在市政府會見了簽約雙方代表，高度肯定了戰略合作前景。長寧區政府、人民銀行數研所、上海市政府有關部門和在滬金融機構等有關單位負責人參加了簽約儀式。

根據協議，雙方將集聚技術、人才、場景和服務優勢，成立上海金融科技公司，逐步實現貿易金融區塊鏈平台和技術研發中心落地。此舉是人民銀行數研所推動貿易金融區塊鏈平台生態建設和全國布局的重要環節，也是長寧區立足區位和產業特色，緊密對接上海金融科技中心建設的重大舉措。

相關文章︰商務部：在具備條件地區開展數字人民幣試點　包括粵港澳大灣區

【中國債市】國債入富吸資萬億 人民幣未升完

【美元危機】李小加：美元暫無替代品　人民幣爭全球地圖佔一席位、港不能單靠債券通

【整合、轉移MPF有著數？立即申請賺基金單位回贈】 https://bit.ly/2EuPcIq

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯︰侯景成

金融機構 數碼貨幣 中國人民銀行 上海 區塊鏈

下一篇文章

【阿里巴巴】馬雲：年輕企業家應有未來觀、全球觀、全局觀 現在為最好創業時機（附演講全文）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【阿里巴巴】馬雲：現在是最好的創業時機 世界面臨三大戰略機會
【阿里巴巴】馬雲：現在是最好的創業時機 世界面臨三大戰略機會
【港元定期存款】6行鬥加港元存息　迎螞蟻千億集資
【港元定期存款】6行鬥加港元存息　迎螞蟻千億集資
【恒指夜期】滙豐倫敦價續有英鎊升支撑　期指結算前好友大反擊（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐倫敦價續有英鎊升支撑　期指結算前好友大反擊（不斷更新）
【恒大股價】大劉劉鑾雄御用券商力撐恒大　淨買入1億元
【恒大股價】大劉劉鑾雄御用券商力撐恒大　淨買入1億元
【新股IPO】雲頂新耀1952次日招股　孖展暫錄342億超購逾96倍（不斷更新）
【新股IPO】雲頂新耀1952次日招股　孖展暫錄342億超購逾96倍（不斷更新）
【新股IPO】嘉和生物6998今午截止招股　傳上限定價24元（不斷更新）
【新股IPO】嘉和生物6998今午截止招股　傳上限定價24元（不斷更新）