【數字人民幣】人行數字貨幣研究所於上海成立金融科技公司 建貿易金融區塊鏈平台

▲ 人民銀行積極推動人民數字化。

人民幣數碼化進程推進。據內地傳媒道，中國人民銀行數字貨幣研究所與上海長寧區簽署戰略合作協議，雙方成立上海金融科技公司，逐步實現貿易金融區塊鏈平台和技術研發中心落地。

報道稱，是次合作旨在共同打造高品質金融科技功能平台和區塊鏈技術應用示範區，為上海金融科技中心建設持續貢獻力量。

上海市委常委、副市長吳清在市政府會見了簽約雙方代表，高度肯定了戰略合作前景。長寧區政府、人民銀行數研所、上海市政府有關部門和在滬金融機構等有關單位負責人參加了簽約儀式。

根據協議，雙方將集聚技術、人才、場景和服務優勢，成立上海金融科技公司，逐步實現貿易金融區塊鏈平台和技術研發中心落地。此舉是人民銀行數研所推動貿易金融區塊鏈平台生態建設和全國布局的重要環節，也是長寧區立足區位和產業特色，緊密對接上海金融科技中心建設的重大舉措。

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編輯︰侯景成