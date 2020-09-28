【阿里巴巴】馬雲：年輕企業家應有未來觀、全球觀、全局觀 現在為最好創業時機（附演講全文）

▲ 馬雲認為，年輕企業家應具備未來觀、全球觀、全局觀，把握創業機會。

阿里巴巴 （09988） 創辦人馬雲在內地青年企業家峰會上表示，現在是最好的創業機會，青年企業家應具備未來觀、全球觀和全局觀，把握數字變革、中國內需、新一輪全球化三大機遇。

以下為馬雲在第三屆全國青年企業家峰會演講實錄：

2020年是一個轉折之年，技術在變，世界格局也在變，國內經濟形勢也在變，加上疫情一夜之間好像問題很多，問題很大，今天很多問題，哪個時代沒有這樣的問題，很多企業是有問題的，但也想問哪個企業沒有問題，其實做企業不管任何時候都很艱難，每個企業在任何時候都很難，其實創業最好的時候，做企業最好的時候是大家鼓勵你的時候，所以我個人覺得現在應該是最好的創業，最好的做企業的機會。

真正讓企業倒霉的是我們對未來和對自己能力的誤判，不管是過高的判斷還是過低的判斷，我們認為誤判是很重要的讓企業倒閉的原因，很多人把僥幸當成能力，並且相信自己永遠有這樣僥幸的運氣，今年很難，相信明年會更難。但是未來一定很美好，十年，二十年以後，中國大企業一定比今天多，二十年以後中國有錢人一定比今天多，但是輪到你就考驗你的能力，今天世界发生巨大的變化，很多以前認為不可能的事情現在都在发生，這些巨大的變化，年輕人特別是青年企業家要具備三觀——未來觀、全球觀和全局觀。

第一，我特別強調未來觀。所有今天所謂成功的企業，包括今天早上看到的福耀玻璃、泰康、復星、阿里巴巴，所有的企業都不是今天做出來的，都是20年或30年前自己對未來的判斷決定了今天，昨天的看法和行動決定了你今天的企業，而今天的看法和思考又決定了你企業的明天，未來觀不是兩年以後你會怎麽樣，你的企業會怎麽樣，而是20年以後你的企業會怎麽樣。所以青年一代的企業家一定要用未來的眼光。

第二，全球觀。今天很多人認為全球化出現了這樣或那樣的問題，就認為全球化終結了，而我認為今天真正的全球化才剛剛開始。今天是原來傳統的工業時代全球化正在終結，新的真正的數字時代的全球化才剛剛開始。這是巨大的機會，企業家應該要推動新一輪的全球化，搭建橋梁，建立更大的溝通。

第三，全局觀。希望大家看清大局，知道自己在大局里面擔當什麽樣的角色，发揮如何的作用，創造什麽樣的價值，才會有自己的戰略定力。每個企業只有明白自己在整個大局中的價值鏈，自己企業的價值點，你才能真正懂得戰略的堅持和戰略的堅定。

企業家具備未來觀、全球觀、全局觀以後，面對今天暫時的迷茫和困難就會顯得非常冷靜和清醒，並且會采取行動，抓住機會。今天，世界面臨三個巨大無比的戰略性機會：一個是數字變革，二是中國強大的內需，三是新一輪的全球化開始。所以青年企業家是真正跨時代的一代企業家。

第一個戰略機會就是數字化。疫情以後很多人特別的迷茫，覺得世界充滿了不確定性，但我覺得這世界在所有不確定性中有幾項非常確定，一個是整個國家數字化方向非常確定，第二個確定是未來十年，傳統行業數字化的確定性。

如果今天不變革，十年以後可能就是數字脫貧的對象。數字化已經成為這個社會勢不可擋的一次變革，疫情沒有改變這個趨勢，反而加速這個趨勢。

未來的數字化最大的受益者不是互聯網企業，而是用互聯網改造自己的企業。天使投資也好、風險投資也好，我希望它們不要把目光僅僅放在互聯網公司上，不要把目光都放在互聯網題材上，未來真正的機會是那些用新技術、用互聯網技術改變自己的傳統行業，而不是互聯網本身，技術本身。

今天大批的企業、大量的行業還很傳統，還沒有從數字化當中受益，越是距離技術遠的行業，越是沒有被技術改造的行業機會越大。

如果我自己要重新創業，一定不會在互聯網行業里面，20多年以前做互聯網是大家不相信我們這些人，我們堅持20年走到現在。今天的互聯網行業，所有聰明人都在這個地方，今天的傳統行業有聰明人，但是真不多。我們進入那個行業只要技術增加一點點，科技投入一點點，人才組織架構做得好一點，這種增長是確定性的增長。

數字化對每個企業都帶來挑戰，但是數字化對企業真正的挑戰是領導力的挑戰，是遠見的挑戰，也是組織能力的挑戰，能不能抓住這個機會，不是公司設一個電商部門就可以負責任，而是一把手的責任，是一把手有沒有從根本上有數字技術改造研发過程、生產過程、管理過程、營銷渠道。

其實，沒有所謂的實體經濟和數字經濟之分，只有面向未來的經濟和留在過去的經濟之分，數字經濟和實體經濟是一體兩面，否定數字經濟就是斷送實體經濟未來的機會。

未來，一切實體經濟都會數字化，一切數字經濟都會實體化，不要認為自己的企業過去成功了，未來就肯定會成功，不要因為過去自己很厲害就不去研究未來，不保持開放的心態，就憑過去一點點經驗做了很多判斷。

未來十年，數字、技術將重新定義制造業、服務業、零售，包括新的技術、新的數字資源，我們要把數字經濟看作不是顛覆你，而是重新定義零售、制造、技術、資料、原材料，甚至組織架構。

第二個戰略機會是，我們的內需還遠遠沒有被发掘。撬動消費是巨大的戰略性機會，也是在座所有青年企業家真正的機會所在。我們14億人口的內需遠遠沒有被挖掘，數字技術的发展會讓中國內需進入全新的階段。

內需消費不僅僅是富人的消費，低收入人群的消費才是實實在在可持續的內需力量。互聯網的數字經濟正在聚集這種強大的內需力量，中國三四五線城市有巨大的市場和潛力，這就是撬動下一波經濟发展的巨大发動機。

過去美國憑借全球市場誕生了很多世界級的品牌，今天在貿易戰的背景下，中國應該依靠自己強大的的內需機會，肯定會誕生大量的國內品牌，關鍵是你是否用變革的方式，創新的方式，挖掘內需。

內需消費是中國发展觀念的一種升級，我們必須要把內需消費當作一種強大的新的生產力，必須政府、社會要建立相應的生產關系保障整個內需的发展，促進整個內需发展變成讓整個中國經濟向一個发展的關鍵支柱。我們要相信年輕人，相信這個國家會理性消費，相信這個國家都是因為我們相應政府保障，今天再提內需，必須要有相應的生產關系，部門設置、人員考核確保這個國家的內需得到正確的发展。

第三個戰略機會是全球化。我認為全球化剛剛開始。今天的問題不是全球化導致的，是全球化不完善導致的。過去的全球化是工業時代的全球化，是20%的发達國家和大公司在主導全球化，有80%的发展中國家、小企業、年輕人沒有真正的參與進來。

疫情讓全球化停止的時候，很多人認為疫情讓全球化停滯，我認為真正的全球化才剛剛開始。我們原來把全球化想得太為簡單了，認為賣點東西全世界做點貿易就是全球化，真正依靠科技提升供應鏈效率，為當地國家創造就業，創造獨特的價值，這樣的企業才是真正具備全球化的能力。

這幾天我在看國內網上自己自行車在全世界賣瘋了，線上出口到西班牙和法國，一個月出口比去年一年還要多，這就是全球化帶來的機會。我覺得我們要思考用新的方法、新的技術、新理念創造價值，而不是利用當地的勞動價值，任何一個國家都希望自己的工人工資高起來。如果不讓工人工資高起來，我相信產品是不會好起來的。

所以我們一定不是靠成本、掠奪資源的角度進行全球化，而是通過創造價值，為當地創造就業，在當地納稅這樣的方式。企業家一定要出去走，我們出去不是一定要做生意，而是打開視野，而是去培養全球視野。

讀萬卷書，不如行萬里路，疫情過後我們希望更多的年輕企業家到全世界看看，去感受去體會。很多企業家覺得不懂英文，其實懂不懂外語並不重要，重要的是理解、尊重不同的文化、不同的體制、不同的宗教。擁有全球化、全球化思考的能力，懂得尊重多元文化，學會欣賞不同，適應不同，融入不同。

世界在发生劇烈的變化，技術也在发生快速的變化，所有的變化都會深刻影響到我們每一家企業，所以青年企業家朋友們，明天我們的企業能走到哪一步，關鍵在於眼光，在於對未來的判斷。如果能夠把握變化，觀察到變化，就能夠把自己變成一家能夠適應變化，創造變化的企業。

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編輯：陳健婷