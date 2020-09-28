【中芯股價】中芯傳被美制裁 股價急挫近4％　瑞信麥格理齊下調目標價

中芯國際（00981）傳被美國施加出口管制，雖然集團聲稱未收到正式通知，但今日股價仍遇龐大沽壓而急挫，而兩家外資券商麥格理及瑞信更出報告調低中芯目標價。

中芯國際今早跌逾7%，低見17.12元，其後跌幅收窄，至收市報17.86元，跌3.9%，全日成交額21億元。

傳美國制裁中芯 採出口管制措施 中芯回應未收到通知 強調無軍方關係 詳情請按：【見下頁】

據《路透社》引述美國商務部文件顯示，將對中芯採取出口管制措施，認為對中芯的出口會被轉為「軍用最終用途」，存在不可接受的風險，因此要求相關廠商需要獲得許可證才能夠將產品出口到中芯國際。報道又指，今次遭到出口管制的公司，包括中芯在上海、北京、天津、深圳、寧波等地以及意大利的分公司及合資公司。

瑞信報告指，受美國出口管制，中芯新產品及軟件升級將會受到限制，公司生產力亦會受到影響。公司今年的資本開支為67億美元，相等於佔行業7%，但未來可能會受限。該行維持「跑輸大市」評級，以反映制裁帶來的風險，目標價由22.5元大幅下調24%至17元。

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麥格理認為，中芯將會失去經驗證最終用戶的地位，而美國更正審視應否將中芯加入實體清單中，預期美國將在今年底作出決定。該行維持中芯「跑輸大市」評級，以反映制裁帶來的影響及未來的不確定性，並把目標價由16.77元下調13%至14.6元。

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記者：李兆明

