  • 26°C
香港時間 : 2020928日 (一) 22:56
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中芯股價】中芯傳被美制裁 股價急挫近4％　瑞信麥格理齊下調目標價

股樓投資 21:32 2020/09/28

分享：

中芯國際（00981）傳被美國施加出口管制，雖然集團聲稱未收到正式通知，但今日股價仍遇龐大沽壓而急挫，而兩家外資券商麥格理及瑞信更出報告調低中芯目標價。

中芯國際今早跌逾7%，低見17.12元，其後跌幅收窄，至收市報17.86元，跌3.9%，全日成交額21億元。

傳美國制裁中芯 採出口管制措施　中芯回應未收到通知 強調無軍方關係 詳情請按：【見下頁

據《路透社》引述美國商務部文件顯示，將對中芯採取出口管制措施，認為對中芯的出口會被轉為「軍用最終用途」，存在不可接受的風險，因此要求相關廠商需要獲得許可證才能夠將產品出口到中芯國際。報道又指，今次遭到出口管制的公司，包括中芯在上海、北京、天津、深圳、寧波等地以及意大利的分公司及合資公司。

瑞信報告指，受美國出口管制，中芯新產品及軟件升級將會受到限制，公司生產力亦會受到影響。公司今年的資本開支為67億美元，相等於佔行業7%，但未來可能會受限。該行維持「跑輸大市」評級，以反映制裁帶來的風險，目標價由22.5元大幅下調24%至17元。

【騰訊700】晶泰科技獲騰訊加碼 創AI藥物研發公司融資紀錄 詳情請按：【見下頁

麥格理認為，中芯將會失去經驗證最終用戶的地位，而美國更正審視應否將中芯加入實體清單中，預期美國將在今年底作出決定。該行維持中芯「跑輸大市」評級，以反映制裁帶來的影響及未來的不確定性，並把目標價由16.77元下調13%至14.6元。

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：李兆明
 

制裁 軟件 中芯國際（00981）

下一篇文章

【精明消費】減少現鈔接觸 AlipayHK通行全港逾100間街市
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【居住問題】「未上車」兒子一家搬來公屋同住 老人家後悔了？
【居住問題】「未上車」兒子一家搬來公屋同住 老人家後悔了？
【裏裏外外@iM網欄】每天6分鐘運動，令膝蓋年輕20 年
【裏裏外外@iM網欄】每天6分鐘運動，令膝蓋年輕20 年
【筍盤推介】 呎價唔使9千 換樓上車人士「恩物」 呢個屋苑3房仲有4百幾萬放盤比你揀
【筍盤推介】 呎價唔使9千 換樓上車人士「恩物」 呢個屋苑3房仲有4百幾萬放盤比你揀
誤信投資群組 台灣網民買香港老千股 5分鐘暴跌九成
誤信投資群組 台灣網民買香港老千股 5分鐘暴跌九成
【第四季展望】第四季　要留意的10隻股票(上)
【第四季展望】第四季　要留意的10隻股票(上)
【股民哀歌】港媽71蚊高位買左滙豐勁輸6成點算好? 專家教路如何拆局
【股民哀歌】港媽71蚊高位買左滙豐勁輸6成點算好? 專家教路如何拆局