【新股IPO】天任集團1429今日掛牌　升1.86倍 一手帳面賺5,200元

本地模板工程分包商天任集團（01429）首日掛牌，股價以高位0.9元開巿，升1.6倍，後曾抽高至1.12元，全日收報１元，較招股價0.35元升1.86倍；全日成交近5.56億股，涉資逾4.49億元；每手8,000股計，一手帳面賺5,200元。

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另其昨日開市前暗盤有不錯升幅，曾高見0.65元，收市報0.51元，較招股價0.35元升45.7%；以每手8,000股計，一手帳面賺1,280元。

天任以招股下限0.35元定價，其招股範圍介乎0.35元至0.44元，香港公開發售部分錄得25.76倍超額認購，中籤率為12.5%；同人融資為獨家保薦人。是次集資所得主要用作支付若干前期成本和開支、擬投標未來項目而用於系統模板的鋁模板購置成本、增加金屬通架設備及相關零件庫存，以及進一步加強人力資源等。

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記者：張以正