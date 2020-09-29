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【新股IPO】天任集團1429今日掛牌 高開0.9.元升1.14倍

股樓投資 10:00 2020/09/29

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本地模板工程分包商天任集團（01429）首日掛牌，股價以高位0.9元開巿，低見0.58元，現報0.65元，較招股價0.35元升85.7%；

螞蟻銀行（香港）正式開業　推高息存款利率吸客，想知詳情請按：【下一頁

另其昨日開市前暗盤有不錯升幅，曾高見0.65元，收市報0.51元，較招股價0.35元升45.7%；以每手8,000股計，一手帳面賺1,280元。

天任以招股下限0.35元定價，其招股範圍介乎0.35元至0.44元，香港公開發售部分錄得25.76倍超額認購，中籤率為12.5%；同人融資為獨家保薦人。是次集資所得主要用作支付若干前期成本和開支、擬投標未來項目而用於系統模板的鋁模板購置成本、增加金屬通架設備及相關零件庫存，以及進一步加強人力資源等。

是為投資者留水位還是不敢太進取？幾隻第二上市中概股均不取最高定價，想知詳情請按：【下一頁

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

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記者：張以正

天任集團（01429） IPO 香港股票

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