證監會、保監局簽新諒解備忘錄　加強監管合作

▲ 證監會、保監局簽訂新的諒解備忘錄

證監會、保監局公布，隨著引入直接規管保險中介人的制度，兩家機構簽訂新的諒解備忘錄，取代原有證監會與保險業監督在2005年簽訂的諒解備忘錄，在履行規管職能時，加強監管合作和成效。

新的諒解備忘錄涵蓋的範疇包括：轉介需關注個案、聯合視察和調查，以及分享與產品及相關實體或要員有關的資訊。兩家機構指，有關安排更有效履行各自的監管責任。

證監會行政總裁歐達禮稱，新的諒解備忘錄將利便證監會與保監局對其有規管關注的實體或金融集團進行監察和監督。保監局行政總裁張雲正就指，新諒解備忘錄的簽訂將深化相互合作及協調，令有限資源用得其所，並且減少工作重疊以紓緩合規負擔。

證監會與不同執行機關都有類似合作框架，包括警方設有諒解備忘錄，在金融罪行確立及加強合作關係，在盡量可行的情況下就其監管和執法的範圍互相提供調查協助。

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編輯：麥德銘