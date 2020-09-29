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【新股IPO】東軟教育9616首日掛牌　收市報6.22元與招股價持平

股樓投資 18:36 2020/09/29

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內地領先民辦資訊科技(IT)高等教育商東軟教育（09616）首日掛牌，開巿報7.8元，升25%，最高見7.94元，低見5.98元，收市報6.22元升，與招股價持平；全日成交1.58億股，涉資11.23億元。

其昨日上市前暗盤亦表現不俗，最高見8.2元，收市報8.05元，較招股價6.22元升29.4%，以每手800股計，一手帳面賺1,464元。

是為投資者留水位還是不敢太進取？幾隻第二上市中概股均不取最高定價　，想知詳情請按：【下一頁

該股是次發售近1.67億股H股，其中10%公開發售錄得逾299倍超購，一手中籤率為10%；以招股上限定價，招股範圍介乎5.18至6.22元，集資所得主要用作升級現有學校設施與擴建校園、收購內地其他大學或學院擴大學校網絡及還債等。上市獨家保薦人中信証券。

京東健康最快12月招股 擬集資最少30億美元，想知詳情請按：【下一頁

根據弗若斯特沙利文報告，東軟以報讀IT專業學生人數計，如排名不計入獨立學院，東軟於2018至2019學年在所有民辦高等教育機構中排名第一。

螞蟻銀行（香港）正式開業　推高息存款利率吸客，想知詳情請按：【下一頁

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記者：張以正

IPO 香港股票 東軟教育（09616）
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