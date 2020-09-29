【新股IPO】寶尊電商9991今日掛牌 開巿微升

中國電子商務服務提供商寶尊電商（09991）今日掛牌，股價以85元開巿，暫最高見86元，低見83.65元，9點40分報84元，較招股價82.9元微升%1.3%。

是為投資者留水位還是不敢太進取？幾隻第二上市中概股均不取最高定價，想知詳情請按：【下一頁】

寶尊電商主要為品牌提供IT解決方案、網店運營、市場營銷、客戶服務及倉儲配送等電商服務。今次來港第二上市發行4,000萬股，其中10%，寶尊以82.9元定價，較發售價上限103.9元低20.2%；公開發售錄得2.6倍超額認購，一手中籤率為70%；花旗、招銀國際及瑞信為聯席保薦人。

是次集資主要用作擴充品牌合作夥伴網絡、加強集團數字營銷和配送能力、用作潛在戰略聯盟、投資科技創新及潛在併購機會等。

螞蟻集團擬提高集資額目標至350億美元，想知詳情請按：【下一頁】

寶尊電商於2015年5月在美國納斯達克上市，根據艾瑞《2017中國品牌電商服務行業研究報告》顯示，其市場份額為25%位列行業第一，規模是第二名的近4倍。

>>>如欲接收更多新股資訊，請看《iMoney新股IPO》文章

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：張以正