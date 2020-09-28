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【美股焦點】焦點新股Palantir周二首掛 估值達220億美元 CIA有份投資

即市財經 20:30 2020/09/28

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繼巴菲特投資的Snowflake、遊戲引擎公司Unity上市後，焦點新股Palantir亦將於周二首掛。

與美國政府關係密切的數據分析公司Palantir（美︰PLTR）周二（29日）於紐交所首掛上市。據外媒引述消息稱，該股IPO發行價可能為10美元，令其IPO估值達220億美元。

值得注意的是，Palantir將採用直接上市方式，將最多2.57億股A類股份換轉上市。與一般新股發行不同，Palantir的上市不涉及發行新股，不將股票交給投資銀行承銷，且不像傳統IPO模式有禁售期，合資格股東可隨時在市場上變現。

2018年時的Spotify（美︰SPOT）、2019年Slack（美︰WORK）等亦曾經採用直接上市方式進行IPO。

據外電引述投行消息人士透露，Palantir的IPO發行價可能最終落在每股10美元左右，使公司估值達220億美元。

CIA持股 曾參與擊殺拉登

Palantir作為數據分析公司，其產品主要包括Palantir Gotham和Palantir Foundry。Palantir Gotham服務於政府部門，如幫助警方通過各種攝像頭識別汽車牌照，查找犯罪分子等等。Palantir Foundry則是向企業客户提供自動化數據分析工具。

美國中央情報局（CIA）旗下創投基金In-Q-Tel（IQT）亦是Palantir的早期投資者。

Palantir最為人熟知，是曾經在2015年協助美國政府找出策動「911」襲擊的主謀、極端組織阿爾蓋達前首領拉登的所在地，為美國擊殺拉登行動的幕後功臣。

相關文章︰【CIA持股】獨角獸Palantir遞上市申請 美國中情局有份投資 擊殺拉登幕後功臣

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編輯︰侯景成

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